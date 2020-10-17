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Restoranda 'Sana daha çok şarkı çalındı' kavgası: 5 yaralı

ADANA'da bir restoranda, 'Sana daha çok şarkı çalındı' iddiasıyla müşteri iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Restoranda 'Sana daha çok şarkı çalındı' kavgası: 5 yaralı

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Müşteri iki grup, iddiaya göre mekanda canlı müzik yapan sanatçılarından istek şarkıda bulundu. İki grup arasında 'Sana daha çok şarkı çalındı' iddiasıyla başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoranın dışına taşan kavgada taraflar, birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada yaralanan Necmettin K., Barış Ç., Mirza G., Hüseyin Emrah D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kavgada bıçağı kullandığı öne sürülen Ali Y. ise olayın ardından Fatih Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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