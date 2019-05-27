Restoranlardaki menülerde enfeksiyon riski

Sıcak havalarda bulaşıcı hastalıkların daha çok görüldüğünü belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Dülğer, restoranlarda sağlığı tehdit eden hususlara dikkat çekti.

Yaz aylarında havuz veya deniz sularıyla bulaşan ve hızla yayılan enfeksiyon hastalıklarının yanı sıra yiyecek ve içecekler de sağlığı tehdit ediyor. Bu mevsimde sık sık viral paraziter, bakteriyel enfeksiyon ve toksinlere bağlı ishal vakaları ile karşılaşıldığını belirten Medical Park Fatih Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Dülğer, “Sıcak havalarda bulaşıcı hastalıklar daha çok görülüyor. Özellikle kalp, kronik böbrek hastaları, astım, kronik akciğer hastalar, gebeler, bebekler, bağışıklığı baskılanmış hastalar ve kemoterapi alan hastalar risk altında. Tavuk eti, yumurta, krema, dondurma, içeklere konulan buz, mayonez, yaş pasta ve midye gibi besinleri tüketirken çok dikkatli olmak gerekir” diye konuştu.

HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR?

Restoranlarda sağlığı tehdit eden hususlara dikkat çeken Dr. Mahmut Dülğer şunları söyledi:

"Temizlenmeyen ve elden ele dolaşan menülerden; kusma ve ishale neden olan bağırsak enfeksiyonları (gastroenterit), viral enfeksiyonlardan rota virüs, bronşit ve zatürre gibi enfeksiyonlara yol açan adenovirüs, kusma ve ishale sebep olan nörovirüs, iltihaplı karaciğer hastalığı hepatit A, karaciğer hasarına sebep olan hepatit E, bakteriyel enfeksiyonlardan salmonella, kanlı mukuslu ishal, kramp tarzında karın ağrıları yapan shigella, şiddetli karın ağrısı, sulu ishale yol açabilen E.coli bulaşabilir. Aynı bez ile tüm yemek masalarının temizlenmesi, tuzluk ve baharat ürünlerinin günlerce beklemesi, personelin üzerine giydiği üniformayı günlerce kullanması, eldiven takıp farklı alanlarda hizmetler sunması ve farklı alanlara dokunması enfeksiyonların yayılmasına zemin hazırlar."

"MEYVE VE SEBZELERİ SİRKELİ SUDA BEKLETİN"

Hastalıklardan korunmak için sabunlu su ile el yıkamanın en kolay yöntem olduğunu söyleyen, Dr. Mahmut Dülğer, “Yemeklerden önce, lavaboya gitmeden ve çıktıktan sonra eller sabunlu su ile yıkanmalıdır. Bu dönemde özellikle çiğ sebze ve meyvelerin bol su yıkanması ve sirkeli suda yaklaşık 2 saat beklemesini öneririz. Özellikle artan sıcaklığın etkisinden dolayı vücutta sıvı kaybı olmaktadır, bu yüzden bol bol sıvı tüketmeliyiz. İshal, bulantı ve kusma şikayeti olan hastalar doğal probiyotik olan yoğurt ve ayran tüketebilir” ifadelerini kullandı.

OTELLERDE TATİL YAPANLARA UYARILAR

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Dülğer otellerde tatil yapanları da şu sözlerle uyardı:

"Havuz, deniz, sauna, masaj salonları gibi toplu kullanım alanlarında yoğunluk artışının olması ve klimalara maruz kalmak enfeksiyon hastalıklarının artışına yol açar. Bu dönemde konjonktivit gibi göz hastalığı, vajinal enfeksiyonlar ve dış kulak yolu enfeksiyonları ile ateş, bulantı, kusma ishal gibi şikayetlerle seyreden bağırsak enfeksiyonları, zatürre (pnömoni) ve güneş çarpması gibi hastalıklarla karşılaşıyoruz. Hatta bu aylarda ishal salgınları ve toplu gıda zehirlenmelerine de tanık oluyoruz."