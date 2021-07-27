Restorasyona rağmen ziyaretler sürüyor

Hacı Bayram Veli Türbesi restorasyona girdi, etrafı şerit ve çitlerle kapatıldı. Türbeye gelen vatandaşlar dualarını çit dışından ederek ziyaretlerini sürdürdü.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Altındağ Hacı Bayram Veli Türbe ve minaresi ile Osman (İsmail) Fazıl Paşa Türbesi’nde yenileme çalışmaları başlattı. Pandemi dolayısıyla uzun bir süredir kapalı olan türbenin etrafı yenileme çalışmaları nedeniyle çevre çitiyle kapatıldı. Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar, dualarını çit dışından etti.

ETRAFI ÇİTLERLE ÇEVRİLDİ

Geçtiğimiz ay başlayan Hacı Bayram Veli Türbe ve minaresi ile Osman (İsmail) Fazıl Paşa Türbesi yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yüklenici firma olası bir iş kazasını önlemek için güvenlik nedeniyle türbe etrafını çevre çitleri ve şeritlerle çevirdi. Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar dualarını çit dışından etti.

6 AY SÜRECEK

Yaklaşık 6 ay sürecek olan yenileme çalışmaları ile türbenin aslına uygun bir şekilde restore edilmesi planlanıyor. Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar türbenin pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olduğuna işaret ederek, yenileme çalışmalarının bir an önce bitirilmesini istiyor.

PANDEMİ NEDENİYLE KAPALIYDI

Türbenin eski hareketli günlerine yeniden dönmesi için sabırsızlıkla beklediklerin ifade eden vatandaşlar, “Pandemi nedeniyle türbe içerisine uzun süredir giremiyorduk. Açılmasını beklerken şimdi de restorasyona girdi. Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankara’nın manevi değerlerinden birisi. Ayrıca Başkentimizin en çok ziyaret edilen mekânlarından birisidir.”

GÜN İÇERİSİNDE BİRÇOK ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR

“Anadolu'nun önde gelen ilim adamlarından birisi olan Hacı Bayram Veli Hazretleri’ne hem yurt dışından hem yurt içinden gün içerisinde birçok ziyaretçi geliyor. Bu yüzden bir an önce yenileme çalışmalarının bitmesini ve türbenin eski günlerine kavuşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

HACI BAYRAM VELİ HAZRETLERİ KİMDİR?

Hacı Bayram-ı Veli 1352 yılında doğmuş olup 1430 yılında Ankara'da hakka yürümüştür. Hacı Bayram-ı Veli Türk mutasavvıf ve şairdir. Ankara’nın manevi mimarlarındandır. Safevî Tarikâtı büyüklerinden Hoca Alâad-Din Ali Erdebili'nin talebelerinden olan Şeyh Hâmid Hâmid'ud-Din-i Veli'nin müridi ve Bayramiyye Tarikâtı'nın kurucusudur.

Emrah Özcan/İLKSAYFA