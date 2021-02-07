Restorasyonun ilk etabı bitti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kalesi 1’inci etaptaki tarihi evlerin restorasyonunun bitmek üzere olduğunu, 2’nci etap için Mart ayında ihaleye çıkılacağının müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ankara Kalesi'nde tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırıyoruz” diyerek içkalede başlatılan projenin birinci etabını oluşturan 91 evin restorasyonunda sona gelindiğinin müjdesini verdi.

Başkan Yavaş, ikinci etap için ise Mart ayında ihaleye çıkılacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihine ışık tutan Ankara Kalesi'nde tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırıyor. Kalede yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Yavaş, birinci etapta çalışmaların bitmek üzere olduğu müjdesini vererek şu ifadeleri kullandı, “Ankara Kalesi'nde tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırıyoruz. İçkale 1’inci Etap Sokak Sağlıklaştırma Projemizi yakında tamamlıyor, 2’nci etap için ise Mart ayında ihaleye çıkmayı planlıyoruz.”

5 YILDA 240 EV RESTORE EDİLECEK

İçkale birinci etapta 91 ev aslına uygun olarak restore ediliyor. Evlerin yenilenmesinde horasan harcı kullanılıyor. Proje bitiminde toplamda 240 civarında evin yenilenmesi bekleniyor. Projenin 5 yıl sürmesi planlanıyor.

3 ETAPTA BİTECEK

Ankara Kalesi’nde evler aslına uygun olarak restore ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı proje üzerinde titizlikle çalışıyor. Kaledeki tarihi ev ve konakların 100 yıl ve üzeri bir tarihi geçmişe sahip olduğu biliniyor. İlk ayağında sona gelinen projenin 3 etapta bitirilmesi hedefleniyor.

TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Çatı ile başlanan tadilatlar kapsamında büyük bir bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapılar güçlendirilirken, evlerinde oturmayı sürdüren vatandaşların mağdur olmaması ve zarar görmemesi için de çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR

Başkent'in değerlerinin gün yüzüne çıkarıldığı Ankara Kalesi'nde Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje ile sokak zemin düzenlemeleri altyapı çalışmalarıyla birlikte restore ediliyor. Binaların kapı, pencere ve çatılarının ahşap malzemeleri yenilecek, bina dış yüzeylerine ise sıva ile boyama işlemi uygulanıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA