  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Resulayn'daki Fransa protestosunda DEAŞ bayrağı açan kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında olan Suriye’nin Resulayn kentinde bir grubun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik protestosunda terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları açtığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Resulayn'daki Fransa protestosunda DEAŞ bayrağı açan kişi gözaltına alındı

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Suriye’nin Resulayn kentinde bir grup Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı 'İslam düşmanlığı' ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binalara asılmasını protesto etti. Eylemde, Macron posterlerini yakıp, tekbir getiren gruptan bir kişi terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası açtı. Bunun üzerine DEAŞ'ı simgeleyen bezi açan kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Valiliği, Resulayn'da düzenlenen protestoya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"25.10.2020 tarihinde, saat 11.30 sıralarında Resulayn ilçe merkezine bağlı Cöze Meydanı'nda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında terör örgütü DAEŞ bayrağı açılması olayıyla ilgili olarak, Resulayn Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk kuvvetleri tarafından, olayın faili olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alınmış olup, konuya ilişkin tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'li Şahin: Avrupa halkları bu aymaz siyasetçilere gerekli dersi vermeli25 Ekim 2020 Pazar 19:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap25 Ekim 2020 Pazar 18:19
  • Çekmeköy'de darp edilerek öldürülen kargocu son yolculuğuna uğurlandı25 Ekim 2020 Pazar 18:18
  • Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılarak öldü25 Ekim 2020 Pazar 18:17
  • Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık25 Ekim 2020 Pazar 18:16
  • Ankara'da park ve bahçelerde koronavirüs denetimi25 Ekim 2020 Pazar 16:41
  • Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor25 Ekim 2020 Pazar 16:40
  • Beyazıt'ta Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara yansıtılmasına tepki25 Ekim 2020 Pazar 16:39
  • Bakan Kurum: Elazığ'da yıl sonuna kadar 8 bin konutu teslim edeceğiz25 Ekim 2020 Pazar 16:39
  • Türk Demiryolu Zirvesi'ni sosyal mecralardan 9,5 milyon kişi takip etti25 Ekim 2020 Pazar 15:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti