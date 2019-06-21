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SON DAKİKAReuters: Trump İran'a süre verdi!
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Reuters: Trump İran'a süre verdi!

Reuters: Trump Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdi. Trump mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu. Trump, "Savaş değil müzakere istiyoruz" dedi ve İran'a müzakerelere başlamak için süre verdi.
Reuters: Trump İran'a süre verdi!

Reuters: Trump Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdi. Trump mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu. Trump, "Savaş değil müzakere istiyoruz" dedi ve İran'a müzakerelere başlamak için süre verdi. Mesajına cevap için süre tanıdı.

Tahran yönetimi Trump'ı saldırının uluslararası sonuçları konusunda uyardı. İran, Hamaney'in müzakerelere karşı olduğunu ancak mesajın Hamaney'e iletileceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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