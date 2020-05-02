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Reuters Türkiye'nin koronavirüse karşı başarısını anlattı

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'deki koronavirüs vakalarının nasıl takip edildiğini uluslararası kamuoyuna duyurdu
Reuters Türkiye'nin koronavirüse karşı başarısını anlattı

Dünya çapında 3 milyondan fazla insanı hasta eden ve 234 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı mücadelede en etkili yöntemlerden biri olarak, korona hastalarının takip edilmesi gösteriliyor.

Son dönemde birçok sağlık kuruluşu hastaların takibinin başarılı olmasının hastalıkla mücadelede kritik bir öneme sahip olduğunu açıklarken, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters Türkiye'deki korona hastalarının nasıl takip edildiğini kamuoyu ile paylaştı.

ÖZEL KIYAFET VE KORUYUCU EKİPMANLAR

Özel kıyafet ve koruyucu ekipmanlara sahip ikişer kişilik ekipler önceden belirli olan evleri tek tek dolaşıyor. Bu görevlilerden biri tıbbi ekipmanlar taşırken diğeri de kağıt ve belge işlemlerini üstleniyor. 15 dakikalık süreç sonrasında başka bir eve geçen görevliler ve yöntemle ilgili olarak, "Türkiye koronavirüs salgınını takip ederek ortadan kaldırmak için hasta olanların temas etmiş olabileceği insanları bu ekiplerle ziyaret ediyor. Dünya çapında Kovid-19 vaka artış hızında en yüksek ülkelerden biri olduktan sonra yetkililer 6 hafta sonunda Türkiye'de vaka artış hızının durulduğunu açıkladı. Türkiye'deki ölüm sayısı 11 ülkeden daha düşük" bilgisini verdi.

GÜNEY KORE İLE KARŞILAŞTIRMA

Son 10 günde Türkiye'de ölüm sayısının düşük olduğunu aktaran Reuters, "Akıllı telefonlara yüklenen temas takip uygulaması aracılığıyla toplam ölüm sayısını 250'nin altında tutan Güney Kore'nin aksine Türkiye insan gücüne odaklanan bir yöntemi tercih etti" ifadesini kullandı.

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