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Reuters'ten büyük iddia: Türkiye 40 adet F-16 alıyor

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberinde; Türkiye'nin 80 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 40 tane yeni F-16 alımı için ABD'ye talepte bulunduğu iddia edildi.
Reuters'ten büyük iddia: Türkiye 40 adet F-16 alıyor

Türkiye'nin ABD'den 40 adet yeni F-16 Block 70 (F-16'ların en üst sürümü) alımı için talep mektubu gönderdiği iddia edildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Türkiye aynı mektupta; 80 adet F-16 uçağının modernizasyonu konusunda da talepte bulundu.

BAŞVURU DAHA İLK AŞAMADA

"LoR" olarak adlandırılan Talep Mektubu (Letter of Request), FMS (Foreign Military Sales-Dış Askeri Satışlar) aşamasının ilk ayağını oluşturuyor. Muhtemel anlaşmaya dair başvurunun, sürecin birinci basamağı olarak kabul edilen, ABD Dış Askeri Satışlar aşamasında olduğu, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi tarafından da onay alması gerekeceği kaydedildi.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN ENVANTERİNDE KAÇ F-16 VAR?

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde, halihazırda Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50+ konfigürasyonlarında 230 adetten fazla F-16 savaş uçağı var.

Blok 30 savaş uçakları, halihazırda TUSAŞ tarafından yapısal modernizasyonundan geçiriliyor.

80 adet modernizasyon kiti tedarikinin ise Blok 50 ve Block 50+ konfigürasyonlu F-16'ları kapsadığı belirtildi.

TÜRKİYE PROGRAMDAN ÇIKARTILMIŞTI

Ankara, daha önce ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den 100'ün üzerinde F-35 sipariş etmiş ancak S-400 krizi nedeniyle 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı.

ERDOĞAN'IN F-16 VURGUSU

ABD ziyareti sırasında CBS televizyonuna verdiği röportajda muhabirin, S-400 alımı nedeniyle F-35'lerin teslim edilmediğini söylemesi üzerine, "Kimse buna karışamaz. Türkiye'nin güvenlik riskini kim paylaşacak. Türkiye kendi güvenlik riskini kendisi temin edemezse acaba birilerinin eline avucuna mı bakacak. Sen bana Patriot vermeyeceksin, benim hangi ülkeden hangi savunma sistemini aldığıma da müdahale edeceksin. Böyle bir şey olamaz. Hava kuvvetleri noktasında da Amerika’nın F-16'ların devamını sürdüreceğine dair elimde benim bir garanti var mı? Böyle bir garanti de olmayacağına göre belki o zaman biz çok daha farklı adımları da atmak zorunda kalacağız" demişti.

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