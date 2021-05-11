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Reyhanlı katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te iki bombalı araçla yapılan terör saldırısında yaşamını yitiren 53 kişi, olayın yıl dönümünde törenle anıldı.
Reyhanlı katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 8’inci yıl dönümünde Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, şehit yakınları, Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde şehitlerin fotoğrafları ve pankartlarla 'şehitler ölmez' sloganı atan vatandaşlar, törende saygı duruşunda bulundu.

'BUNDA DA BAŞARILI OLAMADILAR'

11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, katliamda 200 kişinin de yaralandığını belirterek, "Yapılan eylem basit bir eylem değildir. Türkiye'yi bölmek için kardeş kanı dökmek için yapılan bir eylemdir. Bunda da başarılı olamadılar çok şükür. Biz her zaman bunu söylüyoruz, bu vatan bizim vatanımız, başka yaşayacak bir yerimiz yoktur. Ülkemize, milletimize sahip çıkmamız gerekiyor, kardeş kanı dökülmesine izin vermeyeceğiz. Herkes bunu iyi bilsin ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Etrafımız ateş çemberi. Bizler şehit aileleri olarak, şehit dernekleri olarak her zaman vatanımızın, milletimizin yanındayız, acımız aynıdır” dedi.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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