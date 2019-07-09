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Reyhanlı'da patlama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 katlı apartmanın bodrum katındaki insani yardım derneğine ait boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi.
Reyhanlı'da patlama

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında insani yardım derneğine ait boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda meydana geldi. Depoda patlama sonrası çıkan yangın, hızla  büyüyerek tüm binayı sardı. Patlama sırasında binadaki 7 kişi yaralandı. Patlama ve yangın, mahallede büyük paniğe neden olurken, birçok kişi sokaklara döküldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla binadan çıkan yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiyenin başlattığı çalışma sonucunda, yaklaşık bir saatlik müdahale ile yangın söndürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından yangın ile ilgili açıklama yaptı. Doğan'ın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

"Değerli hemşerilerim Reyhanlı'da insani yardım derneğinin deposunda bulunan yağlı boyalarda meydana gelen patlama ile birlikte yangın çıkmıştır. Yangın kontrol altına alınmıştır. 7 Yaralı hastanelere sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."
Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde 3 katlı bir binanın altındaki depoda meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığını, 10 kişinin dumandan zehirlendiğini duyurdu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "08 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle, Faruk Cengiz Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın altında Dost Eli adlı insani yardım derneğine ait depoda (yağlı boya, gıda ve çeşitli yardım malzemesi) yangın çıkmıştır. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almış olup, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır" denildi.

Çıkan yangında 3 kişinin yaralandığı ve 10 vatandaşın ise dumandan zehirlendiği, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

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