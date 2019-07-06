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Reyhanlı'daki patlama ile ilgili korkunç detay

Reyhanlı'da bomba yüklü otomobil patladı. Hedef, cuma namazındaki vatandaşlardı. Bombanın erken patlamasıyla facianın eşiğinden dönülen olayda, araçtaki 3 Suriyeli öldü.
Reyhanlı'daki patlama ile ilgili korkunç detay

Hatay Reyhanlı'da dün saat 13.00 sıralarında, kaymakamlık binasına 700 metre uzaklıkta, seyir halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilin içindeki 3 Suriyeli yanarak öldü. 

Yaralanan bir kişi de hastanede öldü. Patlamada otomobilin motorunun ise 60 metre uzaklığa fırladığı tespit edildi. Ölen Suriyelilerin hedefi nin, patlamanın meydana geldiği yerin 50 metre uzağındaki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazından çıkanlar olduğu iddia edildi. 

İKİNCİ ŞÜPHELİ ARAÇ ARANIYOR 

Patlamanın namaz kılınırken, camiye uzak bir noktada meydana gelmesiyle facianın eşinden dönüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamaya ilişkin, "Üçü de geçici koruma kapsamında geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeliler. Araç seyir halindeyken patladı. Yani ya içerisindeki EYP'nin zaman ayarı ya da başka bir dış etkenle iç etkenden kaynaklanmıştır." dedi.

Suriyelilere ait otomobilde geçici Türk plakası takılı olduğu anlaşıldı. Olayla bağlantılı ve bombalı olduğu ileri sürülen Suriye plakalı ikinci bir otomobil de aranıyor.

HATAY SÜRECİ 5 TEMMUZ'DA BAŞLAMIŞTI

5 Temmuz 1938 günü, Fransızlar'ın Hatay'da hak iddia etmeleri üzerine 5 bin Türk askeri Hatay'a girdi. Böylece Hatay'ın, Türkiye'ye katılma süreci başlamış oldu. 

53 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ 

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te 2 bombalı aracın patlatılmasıyla meydana gelen terör saldırısında 5'i çocuk 53 kişi hayatını kaybetmiş 155 kişi ise yaralanmıştı.

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