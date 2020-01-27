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Ring bugün başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nün Hacettepe Üniversitesi Beytepe Metro İstasyonu-Hacettepe Beytepe Kampüsü arasında ücretsiz hizmet veren solo otobüslerinden biri, bugün itibari ile seferlere başlıyor...
Ring bugün başlıyor

Otobüslerden indikten sonra kampüs içinde konservatuvara kadar 1.5 kilometrelik yolu sırtlarında müzik aletleriyle yürümek zorunda kalan öğrenciler, ring seferleri sayesinde rahatlayacak. Hafta içi ve cumartesi günleri Beytepe Metro İstasyonu’ndan Devlet Konservatuvarı’na kadar gidecek olan solo otobüsün ring saatleri ise şöyle:

*HAFTA İÇİ:07.40-08.25-09.00-10.00-15.00-15.30-16.15-17.00
*CUMARTESİ:07.40-08.25-10.00-15.00-15.30-17.00

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