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Rip akıntısına kapılan 13 yaşındaki Esra, boğuldu

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde denize giren Esra Kürekçi (13), rip akıntısına kapıldı. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Kürekçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Rip akıntısına kapılan 13 yaşındaki Esra, boğuldu

İstanbul’dan ailesiyle birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesindeki yazlıklarına gelerek denize giren Esra Kürekçi, rip akıntısına kapılarak birden gözden kayboldu. Vatandaşlar ve cankurtaranlar, küçük çocuğun yardımına koşarak Kürekçi'yi denizden çıkardı. 112 Acil ekibi, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 

Esra Kürekçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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