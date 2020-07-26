Rip akıntısına kapılan 13 yaşındaki Esra, boğuldu

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde denize giren Esra Kürekçi (13), rip akıntısına kapıldı. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Kürekçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.