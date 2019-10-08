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Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanı Koca'dan yapılan açıklamada "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır." dedi.
Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilen kış aylarında, başta mevsimsel grip olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarının ciddi oranda arttığını belirtti.

"Grip hastalığının aktif dönemi" olarak ifade edilen sürecin, Türkiye'nin de içinde olduğu kuzey yarım kürede her yıl ekim sonundan nisan başına kadar devam ettiğinin altını çizen Koca, grip hastalığına influenza A ve B virüslerinin neden olduğunu kaydetti.

Koca, "Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok influenza A virüsünün alt türlerinden H1N1 ve H3N2 görüldü. Aynı dönemde Türkiye'de solunum yolu enfeksiyonları, baskın olarak H3N2 kaynaklıydı." ifadelerini kullandı.

Gribin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Grip, hasta ile 1 metreden daha yakın mesafeden veya virüs içeren damlacık ile kirlenmiş araç, gereç ve yüzeylerden bulaşabilmektedir. Gripten korunmak için vatandaşlarımıza mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını, hasta kişiler ile temas etmemelerini ve tokalaşmamalarını öneriyoruz. Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi de gripten korunmak için etkili önlemlerdir.

Sağlıklı bireylerde genellikle bir hafta içinde iyileşen grip, riskli gruplarda ise ağır klinik tablolara hatta ölüme yol açabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün de tavsiyesi doğrultusunda, risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, aşırı kilolu olanların, huzurevi, bakımevi gibi ortamlarda yaşayanların, astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların, çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz."

'GRİP TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLERİN ETKİSİ YOKTUR'

Koca, grip aşısının her yıl yeni hazırlandığını ve bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığını vurgulayarak, "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gribin, tedavisi olan bir hastalık olduğuna dikkati çeken Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Belirtilerin ortaya çıktığı ilk 48 saat içerisinde başlanan tedavi daha etkili olmaktadır ve hekim önerisi ile antiviral ilaçlar kullanılabilir. Dinlenmenin yanında bol sıvı alımı da tedavi sürecini kısaltmaktadır.
Özellikle altını çizmek isterim ki grip tedavisinde antibiyotiklerin etkisi yoktur. Grip hastalığının etkeni virüslerdir ve virüsler antibiyotik ile tedavi edilmezler. Vatandaşlarımızdan bu konuda hekimlere ısrarcı olmamalarını rica ediyor, sağlıklı günler diliyorum."

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