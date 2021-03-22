‘Kırmızı’ (çok yüksek riskli) il sayısı bir haftada 25’ten 39’a çıktı. Türkiye’de tek ‘mavi’ (düşük riskli) il Şırnak kaldı. Bilim Kurulu uyarıyor: Her il kendi önlemini alsın, yoksa yine kapanırız.

Sağlık Bakanlığı’nın yeni haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken, haritanın tek mavi yani düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı. Bilim Kurulu üyeleri “Mutant virüs hızla yayılıyor, 3. dalgaya dönülüyor. İller renklerine göre önlemlerini almalı” uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka sayısı ortalamasını açıkladı. 39 il tamamen kırmızıya döndü. Bir hafta önce kırmızı il sayısı 25’ti. Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e yükseldi. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu. Tüm Türkiye’de tek mavi, yani 100 bin kişide vaka sayısı 10’un altında olan tek il, Şırnak olarak kaldı. 26 Şubat’ta ise 14 il maviydi.

Risk haritasında 1 haftada 14 il daha kızardı Tek mavi Şırnak kaldı

İSTANBUL’DA 38 BİN 811 VAKA

Haritanın ilk açıklandığı 8-14 Şubat’ta İstanbul’da 100 binde 60 yani 9 bin 250 vaka bulunuyordu ancak 6-12 Mart haftasında 178’e (27 bin 523 vakaya) ulaşmıştı. 13-19 Mart haftasında ise İstanbul 100 binde 251’e (38 bin 811 vaka) yükseldi. Ankara’da vaka sayısı 6 bin 116, İzmir’de 4 bin 878, Samsun’da vaka sayısı 6 bin 902 oldu.

BAZI İLLERDE GERİLEME

Tabloya göre bazı illerde olumlu gelişme görüldü. Önceki hafta Mersin 100 binde 96 vaka görülürken, bu hafta 81’e geriledi. Adana 63’ten yüz binde 61’e, Burdur 86’dan 72’ye geriledi.

UŞAK’TA DURUM DEĞİŞMEDİ

Bakanlığın 13-19 Mart tarihli haritasına göre sadece bir il mavi olarak kaldı. Bu il 100 bin kişide görülen 8.18 vaka ile Şırnak.

Uşak ise bir süre batıda mavi renkte olan tek şehirdi ancak geçen haftadan bu yana Uşak’ta da vaka sayıları yükselmeye başladı ve mavi özelliğini kaybetti. Bu hafta Uşak’ta 100 bin kişide 19.49 vaka görüldü. 6-12 Mart haftasında da, Uşak için bu rakam 19.22 idi. Böylece Uşak’ta vakalar çok sınırlı şekilde artmış oldu.

Yeni tabloya göre bir il mavi, 11 il sarı, 30 il turuncu, 39 il kırmızı renkte oldu. 6-12 Mart haftasında ise 25 il kırmızı, 41 il turuncu 12 il sarı, 3 il maviydi.

ŞIRNAK'IN SIRRI

Hürriyet’e konuşan Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük, şunları söyledi: “Şırnak il geneli şu anda günlük vakalarımız 7-10 civarı seyretmektedir, hastanede yatan aktif vaka sayımız ise 11. Bu düşüş aslında uzun süredir böyle devam ediyor. Test başına pozitiflik oranımız şu anda yüzde 2-3 civarında. Biz bu düşüşü temelde yoğun olarak çalışan saha ekiplerine borçluyuz. Gerek temaslı tespiti yapan ekipler olsun gerekse evde numune alan ve hastalara ilaç ulaştıran mobil ekiplerimiz olsun sahada hep çok hızlı ve aktif bir şekilde çalışıyor. Ayrıca il geneli bilgilendirme ekiplerimiz yüksek tempoyla çalışıyor. Bu ekipler özellikle nüfus yoğunluğunun olduğu çarşı pazar gibi yerlerde esnaf esnaf dolaşarak insanları maske, mesafe ve aşı konusunda bilgilendiriyor. Uyguladığımız bir diğer önemli yöntem de vaka yoğunluğunun olduğu ilçelerimizde adeta seferberlik ilan ederek yoğunlaşmak ve salgının diğer ilçelere sıçramasını önlemek.

3. DALGAYA DÖNÜYORUZ

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Pandeminin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyoruz. Şu anda 3. dalgaya dönülüyor. İller tedbirlerini artırmalı. Yerel önlemler daha ön planda olmalı. Toplu kısıtlamalar yapmak çok zor. O nedenle yerel karar vericilerin iller bazında ciddi önlemler almaları gerekiyor. Aksi halde toplu kısıtlamalar yine hayatımıza girer.

KIRMIZI İLLER SIKI TEDBİR UYGULAMALI

Prof. Dr. Levent Akın: Hangi il hangi renkteyse, Bakanlığın belirlediği tedbirleri alması gerekiyor. Mutant virüs çok hızlı yayılıyor. Örneğin cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı, restoranlarda alınacak tedbirler, cenaze törenleri gibi tedbirler, kırmızı olan il bazında devreye girmeli. İller bu konuda muktedir. Sonuçta yetkileri var ve diyebilirler ki ‘Ben şu renkteyim şu tedbirleri alıyorum.’ Bu çok önemli.”