Risk sadece yazın değil, kışın da var!

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, ormanlarda kış aylarında da yangın çıktığını belirterek, "Mevsimlik işçi uygulamasına son verin ve çalışanların 12 ay istihdamını sağlayın. Çünkü ormanlarda 12 ay yangın çıkabilir" dedi.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla ilgili tehdit ve tehlikelere dikkat çekti.

12 İSTİHDAM SAĞLANMALI

Yağışların azlığından dolayı yangın riskinin arttığına dikkat çeken Settar Aslan, 8 bin 600 civarındaki mevsimlik işçinin kadroya alınarak 12 ay istihdamının sağlanması gerektiğini önerdi.

"KIŞ MEVSİMİNDE DE YANGIN ÇIKIYOR"

Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan sadece bir ay içerisinde yağmura, kara rağmen oluşan yangınları sıraladı; " 27 Ocak'ta Adana'da orman yangınımız var, Kocaeli'nde yangın vardı, Ordu'da yangın vardı, 1 Kasım 2020-14 Ocak 2021 tarihleri arasında 2,5 aylık sürede 668 açık alan ve orman yangını çıktı. Giresun Espiye başta olmak üzere 5 ilçe ve 8 noktada yine yangın çıktı. Trabzon Of ve Sürmene'de orman yangınları çıktı, Ordu Karadüz'de, Manavgat'ta, yangınlar çıktı. Yine kış mevsimi ama Trabzon'da 6 ev orman yangınından dolayı kül oldu. Yine kış mevsimi Antalya'da 25 dönümlük alan kül oldu. Bursa'da 10 dönümlük alan kül oldu. Tokat Niksar'da orman yangını oldu. Doğu Karadeniz'de 4 ilde 23 farklı noktada orman yangınları çıktı. Kastamonu'da Artvin Köprüce'de Rize'de orman yangınları çıktı. Şimdi büyük harflerle soruyorum; hani kış mevsiminde orman yangını olmazdı?" dedi.

12 AY TEHLİKE VAR

Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan mevsimlik işçi uygulamasına son verilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Ormanlarda 12 ay iş var, 12 ay yangın çıkabilir” ifadelerini kullandı.

MERT YILMAZ / İLKSAYFA