  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Riskli yapılardaki 726 bin 649 bağımsız bölümden 620 bin 256'sı dönüştürüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların yerine daha sağlam ve güvenli binalar projelendirilerek inşa ediliyor.
Riskli yapılardaki 726 bin 649 bağımsız bölümden 620 bin 256'sı dönüştürüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlarca 81 ilde tespit edilen riskli yapı statüsündeki 726 bin 649 bağımsız bölümden 620 bin 256'sı yıkılarak dönüştürüldü.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de 9,8 milyon bina, 28,6 milyon konut bulunuyor. Bu konutların yaklaşık 6,7 milyonu riskli kabul ediliyor. Riskli konutların yaklaşık 1,5 milyonunun acil dönüşüme girmesi gerekiyor.

2012'de yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kentsel dönüşüm çalışmaları "riskli yapı", "riskli alan" ve "rezerv yapı alanı" uygulamaları olarak yürütülüyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların yerine daha sağlam ve güvenli binalar projelendirilerek inşa ediliyor.

Kanunun yürürlüğe girdiği 2012'den bugüne kadar 59 ilde toplam 12 bin 730 hektar büyüklüğünde 274 alan "riskli" ilan edildi. Yeni yerleşim alanı olarak ise 71 ilde 50 bin 367 hektar büyüklüğünde rezerv yapı alanı belirlendi.

Kanun kapsamında yapı maliklerinin talebi ile ülke genelinde 726 bin 649 bağımsız bölüm içeren toplam 217 bin 911 yapı için "riskli yapı" tespiti yapıldı. Bu yapılardan 620 bin 256 bağımsız bölüm içeren toplam 193 bin 131 riskli yapı yıkıldı.

İstanbul'da riskli yapı statüsünde yer alan 384 bin 740 bağımsız bölümden 328 bin 698'inin dönüşümü sağlandı.

İzmir'de 52 bin 445 bağımsız bölümden 42 bin 18'i, Elazığ'da 14 bin 191 bağımsız bölümden 12 bin 378'i, Malatya'da 4 bin 340 bağımsız bölümden 3 bin 826'sı riskli yapı statüsünde yer aldığı için yıkılarak dönüştürüldü.

Riskli yapısı yıkılan vatandaşlara yeni konutlar için destekler veriliyor
Riskli yapılarla ilgili süreç, "tespit başvurusu", "risk tespiti", "riskli yapıların yıktırılması" ve "yıkım sonrası uygulama" başlıklarındaki 4 ana aşamada tamamlanıyor.

Buna göre, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapıların, malikleri tarafından tespit ettirilmesi gerekiyor.

Vatandaşlar yapıları için Bakanlıkça lisanslandırılmış ve internet sitesinde bilgileri yer alan kurum ve kuruluşlara "riskli yapı tespiti" yaptırılabiliyor. Başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ile yetkili belediyelere bildiriliyor.

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, 60 günden az olmamak üzere süre verilerek yapıyı yıktırmaları isteniyor. Yıktırılamayan yapılar, ilgili idareler tarafından yıkılıyor veya yıktırılıyor. Bu yıktırmanın masraflarından malikler hisseleri oranında sorumlu oluyor.

Riskli yapısı yıkılan vatandaşlara yeni yapılacak konutlar için faiz desteği, kira yardımı, harç muafiyeti gibi kolaylıklar tanınıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 3 günde 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi07 Mart 2021 Pazar 11:04
  • Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü07 Mart 2021 Pazar 11:04
  • Suriye'den yurda kaçak girmeye çalışan gruptaki PKK/YPG'li terörist patlayıcıyla yakalandı07 Mart 2021 Pazar 11:03
  • Güngören'de itfaiye korkuluk demirlerini keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı07 Mart 2021 Pazar 10:42
  • Van, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı07 Mart 2021 Pazar 10:39
  • MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi07 Mart 2021 Pazar 10:19
  • Bursa'da, 35 saattir haber alınamayan kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı07 Mart 2021 Pazar 09:51
  • 'Havlayan köpek ısırmaz demeyin, ısırır'07 Mart 2021 Pazar 09:48
  • Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım07 Mart 2021 Pazar 09:47
  • 'Çam kese tırtılı hastanelik edebilir'07 Mart 2021 Pazar 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti