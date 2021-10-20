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Riva'da kritik hakem zirvesi

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından bugün toplanıyor.
Riva'da kritik hakem zirvesi

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği bugün saat 15.00'te Riva'da bir araya gelecek.

Yurt dışında bulunan federasyon başkan Nihat Özdemir zirvede yer almayacak. Toplantıya Kulüpler Birliği adına başkan Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç ve Süleyman Hurma katılacak.

Kritik görüşme öncesinde NTV'ye konuşan Federasyon Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Kulüplerimiz hakem atamalarında sisteme daha fazla dahil olmak istiyor. Daha fazla şeffaklık istiyor. Biz de şeffaflıktan yanayız. İletişime ve çözüm önerilerine açığız. Kulüplerin Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı’nın değişmesine yönelik talepleri yok. Fakat FIFA ve UEFA’nın talimatlarında hakem atamalarından tek sorumlu olarak ülke federasyonları gösterilir. Biz kulüplerimizin taleplerine cevap vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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