Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı kamereda

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybetmişti. Can kayıplarının yaşandığı Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
04 Kasım 2020 Çarşamba 15:58
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybetmişti. Can kayıplarının yaşandığı Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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