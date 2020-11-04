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Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı kamereda

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı kamereda
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybetmişti. Can kayıplarının yaşandığı Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybetmişti. Can kayıplarının yaşandığı Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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