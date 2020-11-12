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Rıza Çalımbay: Hakem hatalarından çok fazla puan kaybettik

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde hakem hataları oluyor ama bize daha çok oluyor.
Rıza Çalımbay: Hakem hatalarından çok fazla puan kaybettik

Teknik direktör Rıza Çalımbay, lig maçlarında hakemlerin çok fazla hata yaptığını belirterek, geride kalan haftaları değerlendirdi. Süper Lig'de ilk 8 haftaya istedikleri gibi başlayamadıklarını söyleyen Çalımbay, "Sakatlarımızın artmasından dolayı bayağı sıkıldık. Maçlara istediğimiz kadro ile çıkamadık. Mutlaka bir aksilikler oldu ama yine de iyi gitmeye çalışıyoruz. Avrupa kupalarında da ilk galibiyetimizi aldık. Bu gruptan çıkacağımıza da inanıyorum. 3 tane maçımız kaldı. Hepsi de final niteliğinde" diye konuştu.

"OYNADIĞIMIZ OYUNUN KARŞILIĞINI ALAMADIK"

Süper Lig maçlarında şansızlıklar yaşadıklarını kaydeden Çalımbay, "Daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Oynadığımız oyunun karşılığını bir türlü alamadık. Bu arayı çok iyi değerlendirip ligde de çok başarılı olacağız. Avrupa kuplarında ki tempo durduğu zaman daha iyi olacağız. 2 günde bir maç yapıyoruz. Böyle sıkıntılı süreçler yaşayacağız. İnşallah bunları da iyi şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK RAKİBİMİZ HAKEMDİ"

Çalımbay, ligde geçen hafta oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçına iyi başlamadıklarını ancak golü yedikten sonra iyi oynadıklarını belirterek, "Pozisyonlar bulduk. Penaltı kazandık. Özellikle son yarım saat çok iyi oynadık. Tamamen oyunun kontrolünü aldık. Goller kaçırdık. Maalesef o maçta en büyük rakibimiz hakemdi. Bize göre en az 2 penaltı daha vardı. Bütün kamuoyu da bunu kabul etti. Hakem arkadaşımız çekindi, cesaretli bir şekilde maçı yönetemedi. Biraz daha cesaretli olması gerekiyordu. Süper Lig hakemi ise biraz daha cesaretli olup, ne gerekiyorsa onu vermeliydi. Bize de Galatasaray'a da. Ligde hakem hataları oluyor ama bize daha çok oluyor. Hep söylüyorum; biz hiçbir zaman hakem hatasından maç kazanmadık ama hakem hatalarından çok fazla puan kaybettik. Biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hakemlerin yaptığı hataları söylüyorum. Bu hatalarla takımlardan dolayı, taraftarların, yöneticilerin canı yanıyor. Demir Grup Sivasspor'a çok yanlış yapıyorlar" açıklamasında bulundu.

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