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Rıza Çalımbay: Ligin ikinci yarısına iyi başlamak zorundayız

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Ligin ikinci yarısına çok iyi başlamak zorundayız. Transfer olacak arkadaşları bekliyoruz" dedi.
Rıza Çalımbay: Ligin ikinci yarısına iyi başlamak zorundayız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, 2-0 mağlup oldukları Kasımpaşa maçında istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında baskı kurduklarını kaydeden Çalımbay, "İkinci yarıda top en fazla bizde kaldı ama bunu iyi şekilde değerlendiremedik. İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir oyun oldu. Daha iyi olabilirdik. Golü erken yememiz bizim için dezavantaj oldu" dedi.

Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu söyleyen Çalımbay, "Ligin ikinci yarısına çok iyi başlamak zorundayız. Transfer olacak arkadaşları bekliyoruz. Bu dönemde transfer yapmak kolay değil. Onlar da aramıza katılırsa bizim için çok iyi olacak" diye konuştu.

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