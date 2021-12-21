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Rıza Çalımbay: Rize maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu maçta bizi yalnız bırakmamaları gerekiyor. İlk yarının evimizdeki son maçında mutlaka kazanmamız gerekiyor. Onların desteği ile
Rıza Çalımbay: Rize maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarınki Çaykur Rizespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Son maçlarında iyi galibiyetler aldıklarını kaydeden Çalımbay, "İyi oynayarak kazandık bu maçları, bu yüzden çok mutluyum. Özellikle Kasımpaşa maçının ikinci yarısında çok iyi oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Herkes kapasitesinin üzerinde oynadı. Önemli olan ligde kalan 2 maçımızı çok iyi şekilde bitirmek" dedi. 

Süper Lig'de yarın kendi sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğunu kaydeden Çalımbay, "Ligde daha iyi bir duruma geldiler. Eskisi gibi değiller. Çok mücadeleci bir maç olacak. Dışarıdan kolay bir maç gibi görünebilir ama zor bir maç oynayacağımızın farkındayız. Bunun için de her türlü hazırlığımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. 

Taraftarları Çaykur Rizespor maçına davet eden Çalımbay, şunları söyledi: "Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu maçta bizi yalnız bırakmamaları gerekiyor. İlk yarının evimizdeki son maçında mutlaka kazanmamız gerekiyor. Onların desteği ile de biz bu maçı kazanırız. Özellikle Galatasaray maçında dört dörtlüktüler. Onlara çok ihtiyacımız var."

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