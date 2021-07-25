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Rıza Çalımbay: Ülke puanı için yüzde 100 konsantreyiz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Petrocub ile oynayacakları maç ile ilgili, "Yüzde 100 konsantreyiz.
Rıza Çalımbay: Ülke puanı için yüzde 100 konsantreyiz

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivassspor UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda kendi sahasında Petrocub'a karşı oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt ve Samba Camara katılmadı. 

"DEPLASMANDA ALINAN 1-0'LIK GALİBİYET ÖNEMLİ"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay kamp sürecinin çok güzel geçtiğini söyledi. Çalımbay, "Yeni transfer olan arkadaşlarımızın da çoğu maçtan önce kampa geldiler. Takımla beraber çalıştılar. Güzel bir kamptan sonra Petrocub maçına çıktık. Zaman zaman çok iyi oynadığımız bir maçtı. Rakibin kolay bir takım olmadığını biliyoruz. İyi oynadık, iyi şeyler de yaptık. Son paslarda biraz daha dikkatli olsaydık daha iyi bitirebilirdik. Deplasmanda alınan 1-0'lık galibiyet önemli. Şimdi kendi sahamızda rövanş maçı oynayacağız, taraftarlarımız da gelecek inşallah. Onların desteğiyle buradaki maçı çok iyi şekilde bitirmek için çalışacağız. Takımımızın hepsi yüzde 100 hazır değil. Hazır olmayan arkadaşlarımız da var. Onları da bu kısa süre içerisinde hazır duruma getireceğiz" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZLA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Turu geçmeleri halinde güçlü bir takımla oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Tekrar bir maç daha oynayacağız. Onu da bitirdiğimiz takdirde daha güçlü bir takımla oynayacağız. Hem Gürcü takımı olsun hem de Rus takımı olsun, iyi takımlar. Onların maçlarını da seyrettik. Onun için bu süreçte eksiği olan arkadaşlarımız eksiklerini gidereceklerdir. Yüzde 100 konsantreyiz. En önemli şeylerden bir tanesi, hem ülke puanı, hem taraftarımız hem de kulübümüz için çok önemli olması. Bunun hepsinin farkındayız. Buradaki maçımızı taraftarımızın desteğiyle kesinlikle iyi bir şekilde bitireceğiz. Ben geçen sezona üzülüyorum. Avrupa maçlarında sıkıntı yaşadık. O sıkıntılar olmasaydı ülkemize daha fazla puan kazandırırdık. Bu sene inşallah telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim hedeflerimizden bir tanesi Avrupa kupalarında gitmek. Biz taraftarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü biz taraftarımızla beraberken pandemiden önce kendi sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. Şimdi ona devam edeceğiz. Taraftarımızın desteği mükemmeldi. Özlemden dolayı uzun bir süre oldu. Perşembe günü ne kadar çok taraftarımız gelirse o kadar mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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