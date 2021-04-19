  • BIST 1.395
  • Altın 463,901
  • Dolar 8,0687
  • Euro 9,7116
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 18 °C
»

Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor

Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çalıştırdığı ekiplerle siyah-beyazlı ekibe karşı istediği sonuçları alamadı.
Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor

Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta sembol olan ve futbolseverlerce ''Atom Karınca'' olarak adlandırılan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, Süper Lig'de yarın siyah-beyazlı ekibe karşı 32. sınavına çıkacak.

Tecrübeli teknik adam, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele verdi.

Çalımbay, teknik direktörlük yaptığı Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 31 resmi maçın sadece 5'inde sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu maçlarda siyah-beyazlılar Çalımbay'ın takımlarına karşı 18 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'un Beşiktaş'a karşı performansı
Sivasspor'u 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013'ün ardından geçen sezon yeniden çalıştırmaya başlayan Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında ligde Beşiktaş'a karşı 9 kez mücadele etti.

Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Beşiktaş'ı 4 kez mağlup ederken, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti.

Tecrübeli çalıştırıcı, Sivasspor ile farklı dönemlerde Beşiktaş'a karşı 9 maça çıkarken, Denizlispor ile 5, Eskişehirspor ile 4, Antalyaspor ile 3, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Mersin İdmanyurdu ile ikişer, Göztepe, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Trabzonspor ile birer kez siyah-beyazlı ekibe karşı mücadele verdi.

Çalımbay'ın Beşiktaş'a karşı kazandığı maçlar
Rıza Çalımbay, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı Sivasspor'un başında 4, Kasımpaşa'nın başında ise 1 kez kazandı.

Bu mücadelelerde Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, rakibi Beşiktaş'ı 3-0, 2-1 ve iki kez de 1-0'lık skorlarla mağlup etti, Kasımpaşa ise Beşiktaş engelini 2-1'le geçmeyi başardı.

Çalımbay, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı tek sınavını Denizlispor'un başında verdi. Çalımbay'ın ekibi mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Çalımbay, Sergen Yalçın'a karşı üstün
Çalımbay'ın, Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Yalçın'ın takımlarına karşı 5'i ligde 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maça çıkan Çalımbay, bu karşılaşmalarda 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'de sezonun ilk devresinde Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Yalçın, Çalımbay'a karşı tek galibiyetini elde etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FIFA'dan 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması: FIFA, 'Avrupa'dan kopanların ligine' destek vermeyecektir19 Nisan 2021 Pazartesi 11:12
  • Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak19 Nisan 2021 Pazartesi 10:36
  • Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak19 Nisan 2021 Pazartesi 10:35
  • Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan vefat etti19 Nisan 2021 Pazartesi 10:34
  • Beşiktaş Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak19 Nisan 2021 Pazartesi 10:34
  • Trabzonspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor19 Nisan 2021 Pazartesi 10:33
  • Süper Lig'de 36. hafta heyecanı başlıyor19 Nisan 2021 Pazartesi 10:32
  • Avrupa futbolunda 'Süper Lig' çatlağı19 Nisan 2021 Pazartesi 09:16
  • Juventus Kulübü Başkanı Agnelli, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktı19 Nisan 2021 Pazartesi 09:06
  • Avrupa futbolunda 'Süper Lig' çatlağı19 Nisan 2021 Pazartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti