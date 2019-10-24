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Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 2019 Dünya Askeri Oyunları'nda Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu

Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp ilk turda Asya Şampiyonu İranlı Amin Mirzazadeh Mohammed'i (5-2) çeyrek finalde de  Kazakistan'da yendiği Alman Eduard POPP'i (5-1) yenerek yarı finale yükseldi.

Güreşçimiz yarı finalde Avrupa 2.si Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi (9-0) sayı tuşuyla yenerek adını finale yazdırdı.

Rıza Kayaalp final müsabakasında Estonyalı Heiki Nabi'yi 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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