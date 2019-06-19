Rıza Kayaalp evleniyor: Müstakbel eşi Zeynep Yılmaz kimdir?

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz ile evleniyor. Rıza Kayaalp aslen nereli, düğünü nerede olacak? Peki Rıza Kayaalp’in nişanlısı, müstakbel eşi Zeynep Yılmaz kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz ile evleniyor. Rıza Kayaalp aslen nereli, düğünü nerede olacak? Peki Rıza Kayaalp’in nişanlısı, müstakbel eşi Zeynep Yılmaz kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Rıza Kayaalp’in düğün haberinin duyulmasıyla “Zeynep Yılmaz kimdir” sorusu internette araştırılmaya başlandı.

Bu ve benzeri soruların cevabına geçmeden önce, “Rıza Kayaalp kimdir” ve “Rıza Kayaalp aslen nereli” sorularının cevaplarını hatırlatmak istiyoruz:

Güreş kariyeri boyunca pek çok başarı elde eden Milli sporcu Rıza Kayaalp'in biyografisi şöyle:

YOZGAT KAVURGALI

Rıza, 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat’ın Kavurgalı köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde (GEM) Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı.

İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında liseden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan da mezun oldu.

İlk Uluslararası madalyasını Yozgat GEM’de alan Kayaalp, Lise yıllarında ASKİ Güreş kulübüne transfer oldu. ASKİ’de, Teknik direktörlük yapan Mehmet Akif Pirim’in elinde yetişti. Çocukluğundan beri güreşin içinde büyüyen Kayaalp, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sayısız madalya aldı. Dünya Güreş Birliği tarafından dünyanın en iyi güreşçisi seçildi.

2016 Rio Olimpiyatlarına hazırlanan Kayaalp’in şu ana kadar 2 Dünya Şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu, 2 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, 2 Dünya Üniversite Oyunları Dünya Şampiyonluğu, 2 Dünya Kupası Şampiyonluğu, 2012 Londra Olimpiyatları üçüncülüğü ile Yıldız ve gençlerde Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu elde etti.

RIZA KAYAALP EVLENİYOR

30 yaşında olan Milli sporcu Kayaalp, Ankara’da yaşıyor.

Kayaalp, 25 Haziran’da Ankara’da evleniyor.

Salı günü Ankara'da yapılacak merasimle Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirecek olan Rıza Kayaalp, hayli heyecanlı günler yaşıyor.

Rıza Kayaalp’in düğünü 25 Haziran Salı günü Yenimahalle Eryaman'da bir salonda saat 19.00'da başlayacak.

Çiftin düğünü, 27 Haziran Perşembe günü de memleketi Yozgat'ta devam edecek.

Rıza Kayaalp’in düğün haberinin duyulmasıyla “Zeynep Yılmaz kimdir” sorusu internette araştırılmaya başlandı.

Çift, Aralık 2018’de sade bir törenle nişanlanmıştı. Mutlu haberi Güreş Federasyonu vermişti.

Kayaalp, sosyal medya hesabından nişanlısıyla fotoğrafını paylaşıp, şöyle yazmıştı:

"Mutluluğumuza bir isim koyduk