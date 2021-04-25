  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Rıza Kayaalp: Şükürler olsun bu başarıyı tekrar ülkeme, halkıma yaşatmak nasip oldu

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp 10’uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.
Rıza Kayaalp: Şükürler olsun bu başarıyı tekrar ülkeme, halkıma yaşatmak nasip oldu

ASKİ Sporlu milli güreşçi Rıza Kayaalp, “Çok iyi çalıştık ve yine yapmamız gereken mücadeleyi göstererek bir şampiyonluk sevinci daha ülkeme yaşattım. Finale kadar fırtına gibi estik diyebiliriz” dedi.

Daha önce 11 kez final yaptığını vurgulayan Kayaalp, “10’uncu kez Avrupa Şampiyonu olmak nasip oldu. Bu 11’inci kez yaptığım final maçıydı. Allah’a şükür iyi hazırlandık. Çok iyi çalıştık ve yine yapmamız gereken mücadeleyi göstererek bir şampiyonluk sevinci daha ülkeme yaşattım. Finale kadar fırtına gibi estik diyebiliriz. İki rakibimi sayı tuşu, yarı finalde de tuşla yenerek finale çıktım. Final maçları her zaman zorlu geçiyor benim çünkü 1 gün sonra oluyor. Yorgunluğun çıktığı ana denk geliyor ama Allah’a şükürler olsun hiçbir zaman bırakmak içimden gelmiyor. Her zaman mücadele etmek sonuna kadar sabretmek dayanmak geliyor çünkü bir bayrak ve vatan sevgisi, İstiklal Marşı’nı söyletme arzusu var içimizde. Allah’a şükürler olsun bunu tekrar tekrar ülkeme yaşatmak nasip oldu” diye konuştu.  

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı tebrik telefonunda, “Rıza tebrik ediyoruz. Maşallah 10’uncu kez şampiyonluğu kazandın artık olimpiyatta netice bekliyoruz. 3-1 yetmez. Ben senden tuş bekliyorum. Gözlerinden öpüyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlerbirliği 4 maç sonra kazandı24 Nisan 2021 Cumartesi 09:55
  • Serbest Güreş Milli Takımı madalyalarla yurda döndü24 Nisan 2021 Cumartesi 09:53
  • Larin'den Beşiktaş'a kötü haber23 Nisan 2021 Cuma 22:33
  • Antalyaspor’dan Mete Kalkavan eleştirisi23 Nisan 2021 Cuma 21:17
  • Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor23 Nisan 2021 Cuma 20:18
  • Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır23 Nisan 2021 Cuma 19:21
  • Emre Belözoğlu şampiyonluk yarışında takımının enerjisine ve oyuncularına güveniyor23 Nisan 2021 Cuma 14:15
  • KOSGEB spor faaliyetlerine destek verecek23 Nisan 2021 Cuma 14:14
  • Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek23 Nisan 2021 Cuma 14:14
  • Spor camiasından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları23 Nisan 2021 Cuma 14:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti