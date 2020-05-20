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Rize dışındaki çay üreticileri kente dönmeye başladı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "seyahat izin belgesi" almak şartıyla seyahat izni verilen ÇAYKUR'a kayıtlı üreticiler, yaşadıkları kentlerden çay bahçelerinin bulunduğu Rize'ye gelmeye başladı.
Rize dışındaki çay üreticileri kente dönmeye başladı

İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere gönderdiği genelgeyle şehir giriş/çıkış kısıtlaması uygulanan Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan illerde ikamet eden ve ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticilerinin, yaş çay hasadı için 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'ten itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere "seyahat izin belgesi" almak şartıyla seyahatine izin verdi.

Söz konusu genelge doğrultusunda çay hasadı için elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve "ALO 199 Vefa Destek Sistemi" üzerinden başvuru yaparak seyahat izin belgesi alan üreticiler, memleketlerine gelmeye başladı.

Çay tarımının yoğun olarak yapıldığı Rize kent girişinde, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Çoğunluğu İstanbul'da bulunan çay üreticilerini taşıyan özel araçlar ve otobüsler, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon-Rize şeridinde yoğunluk oluşturdu.

Sağlık ekiplerince ateş ölçümleri yapılan üreticilere, seyahat izin belgeleri kontrol edildikten sonra genelgeyle getirilen kurallara uyacaklarına dair taahhütname imzalatılıyor.

Sağlık kontrolünden geçenler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir hafta evlerinde karantinada kalacak. Bu vatandaşların temel ihtiyaçları, Rize Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

İstanbul'dan ailesiyle gelen Servet Murzoğlu, AA muhabirine, çaylarını toplamak için geldiklerini belirterek, "Gelirken yolda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Maskemizi taktık ve kurallara uyduk. Evimize gidip yine karantinada kalacağız. İnşallah bu pandemi sürecini atlatırız. Cumhurbaşkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.

Ailesiyle gelen bir diğer üretici Mustafa Bekir ise denetimlerin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Keşke bu karar daha önce yapılsaydı. Şimdi bir anda bu kalabalık olmazdı. Herkes yola dökülmezdi." ifadesini kullandı.

ÇAYKUR'dan uyarı
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 81 ilde Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından çay üretimi yapan işletmeler ve müstahsilin muaf tutulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın 153 sayılı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı istisnası kapsamında 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde çay mubayaasına ve üretimine devam edilecektir. Üreticilerimizin acele etmeden çaylarını hasat etmeleri rica olunur."

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