Rize Emniyet Müdürü Verdi, kapsamlı FETÖ operasyonu öncesi şehit edilmiş

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) makamında şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun (36), yargılanmasına devam edildi.

Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, kayıtlı olduğu Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden yatay geçişle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Derepazarı ilçesinden 8 kilometre mesafedeki il merkezine tayin isteyen Sarıcaoğlu, amirleri, ilçe kaymakamı ve Personel Şube Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamayınca İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yle görüşmek istedi. 11 Aralık 2018'de personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası ve cep telefonu alınan Sarıcaoğlu, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.

MAKAM ODASINDA DEHŞET SAÇTI

Yaklaşık 8 dakika süren görüşme sonrası makam odasından çıkan Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabanca ve cep telefonunu geri aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayininin, planlamaya uygun bulunmadığı bildirildiği için öfkelenen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra makam odasına geri gitti. Odaya girip, tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan 7 kurşundan 3'ünün isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da yaralandı. Yaralı Köksal tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 40 YIL HAPSİ İSTENDİ

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan 41 sayfalık iddianamede, Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı katıldı. Duruşmada şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi ve ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe hazır bulundu. Duruşmayı Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı da izledi.

Mahkeme heyeti, sanığın İstanbul'da hakkında açılan 'FETÖ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiası ile açılan davanın birleştirilmesine karar verdi.

'BÜYÜK BİR FETÖ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRECEKTİ'

Mahkemede tanık olarak ifade veren AK Parti İstanbul eski milletvekili Metin Külünk, şehit Altuğ Verdi ile çok yakın hatta kardeş gibi olduklarını söyledi. Sık sık görüştüklerini anlatan Külünk, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da görevliydi. Burada çok başarılı işlere imza attı. Şehit edilmesinden 3 gün önce Altuğ Verdi'yi makamında ziyaret etmiştim. Bana kapsamlı FETÖ operasyonu yapacağını söyledi. Sonra bu olay oldu. Bu da cinayeti örgütün yaptığını gösteriyor. FETÖ örgütüyle mücadele noktasında çok duyarlı bir kamu bürokratıydı. Kendisiyle baş başa yaptığımız sohbette 'Önümüzdeki hafta büyük bir operasyon gerçekleştireceğim' dedi ve cebinden çıkardığı bir kağıdı bana gösterdi. Muhtemelen gerçekleştireceği operasyondaki isimler yazılıydı. Ama ben kendisine bu operasyonu kimlere yönelik gerçekleştireceğini sormadım. Gerçekleştirilecek operasyonun FETÖ’ye yönelik olduğu noktasında şüphesiz tereddüt yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, karar vererek duruşmayı 7 Ocak tarihine erteledi.