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Rize Fındıklı'da vahşi cinayet: Kız arkadaşını öldürdü

Rize Fındıklı'da vahşi bir cinayet gerçekleşti. Bir kişi tartıştığı kız arkadaşına meydanda önce kurşun yağdırdı. Gözü dönmüş kişi ardından arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü. Katil olay yerinden kaçmaya çalışırken emniyet güçlerince yakalandı. 
Rize Fındıklı'da vahşi cinayet: Kız arkadaşını öldürdü

Rize Fındıklı'da vahşi bir cinayet gerçekleşti. İlçe meydanında bir kişi tartıştığı kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı. Gözü dönmüş kişi ardından arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü. Katil olay yerinden kaçmaya çalışırken emniyet güçlerince yakalandı. 

Feci olay, çarşamba saat 22:00 sıralarında Fındıklı ilçesi meydanında yaşandı.

Edinilen ilk bilgilere göre katilin adı Savaş D., öldürdüğü kız arkadaşının adı ise Gamze Pala. 

Savaş D, henüz bilinmeyen nedenle kız arkadaşı Gamze Pala ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş. D. belinden çıkardığı tabanca ile Pala’ya ateş etti.

Saldırgan kurşunların isabet etmediği Pala’yı bu kez de boynundan bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gamze Pala’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ise kaçmaya çalışan Savaş. D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Pala’nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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