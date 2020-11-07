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Rize İl Sağlık Müdürü Tepe: Vakalar arttı, kritik süreçteyiz  

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, kentte son 2 aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayılarının kasım ayıyla birlikte hızla yükseldiğini belirterek, "Pandemi sürecinin başından beri belki de en kritik süreçte olduğumuz aşikârdır" dedi.
Rize İl Sağlık Müdürü Tepe: Vakalar arttı, kritik süreçteyiz  

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, son günlerde ülke genelinde olduğu gibi kentte de vaka sayılarının hızlı bir tırmanışa geçtiğini açıkladı. Tepe, "Özellikle son iki aydır durağan hatta düşüş eğiliminde olan vaka sayılarımız kasım ayı ile beraber hızla yükselmiştir. Bu yükseliş ilimiz merkez ve nerdeyse tüm ilçelerimizde kendini göstermiştir. Özellikle son bir iki günde nerdeyse ekim ayı ortalamasının iki katına yaklaşmış durumdayız. Havaların soğumasının da bu sürece ciddi anlamda olumsuz etki ettiği açıktır” diye konuştu.

‘ZARURİ OLMADIKÇA ÇARŞIYA, PAZARA, ŞEHRE İNMEYİN‘

Pandemi sürecinin başından beri belki de en kritik süreçte olunduğunu kaydeden Tepe, şunları söyledi:

"Artık keyfi sebeplerle riski alma lüksümüz asla yoktur. Kıymetli halkımızdan lütfen ama lütfen çok gerekmediği sürece asla kalabalık hiçbir ortama girmemelerini, zaruri olmadıkça çarşıya, şehre, pazara inmemelerini istirham ediyoruz. Kuralların harfiyen uygulanmadığı, bir tek kişinin dahi maskesiz olduğu mekânları tercih etmemelerini ve buralara asla girmemelerini istemek zorundayız. En yakın arkadaşlarımız veya aynı ortamı paylaştığımız iş arkadaşlarımızla bile bir masa etrafında karşılıklı, yakın mesafede yeme-içme gibi maskenin çıkartılmak zorunda kalındığı hiçbir aktivitede bulunmamalıyız. Artık misafir kabul etme, misafirliğe gitme, dışardan gelene hoş geldin ziyareti, doğum günü, altın günü birlikteliklerden kesinlikle uzak durmalıyız. Hatta ne yazık ki mümkün mertebede eğer ayrı evde oturuyorlar ise en yakın anne, baba ve diğer büyüklerimizi dahi onları korumak adına ziyaretlerine de gitmemeliyiz.”

‘ZORLU SÜRECİN SON AYLARI OLABİLİR’

İçinde bulunulan zamanın beklenen aşı ile zorlu sürecin son ayları olabileceğini belirten Tepe, "Bu sebeple kurallara aykırı istek, arzu ve keyfi alışkanlarımız asla tedbirlerimizin önüne geçmemelidir. Tüm vatandaşlarımızdan içinde bulunduğumuz bu durumu son derece ciddiye almalarını, kendilerinin, sevdiklerinin ve toplumun sağlığı için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirmelerini istiyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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