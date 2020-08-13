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Rize sahiline 100 kişiye istihdam sağlayacak 5 yıldızlı tesis

Rize sahilinde 2017 yılında yapımına başlanan ve 160 milyon liraya mal olan 5 yıldızlı Ricosta Hotel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile hizmete açılıyor.
Rize sahiline 100 kişiye istihdam sağlayacak 5 yıldızlı tesis

Cengiz Holding tarafından 2017 yılında yapımına başlanan Rize’deki 5 yıldızlı Ricosta Hotel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile cumartesi günü yapılacak törenden sonra faaliyete geçecek.

YATIRIM MALİYETİ 160 MİLYON LİRA

160 milyon lira yatırım ile kurulan otelin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizm sektöründe stratejik bir öneme sahip olacağı belirtildi. Trabzon Havalimanı’na 60, Rize-Artvin Havalimanı'na ise 32 kilometre uzaklıktaki otelin, yayla turizminde ilk durak noktası olarak da yerli turizme katkı sunacağı dile getirildi.

"İŞ DÜNYASI TARAFINDAN TERCİH EDİLECEĞİZ"

138 oda ve 300 yatak kapasitesine sahip Ricosta Otel'in, denize sıfır konumuyla dikkat çektiğine vurgu yapıldı. Ricosta Hotel Genel Müdürü Necdet Vural, otel ile bölgedeki önemli bir boşluğu dolduracaklarını belirterek şunları söyledi: “Otelimiz Rize merkezde bulunuyor. Trabzon Havaalanı’na 60 kilometre, Ayder Yaylası’na 90 kilometre ve Uzungöl’e 63 kilometre uzaklıktayız. Bu özellikleri ile hem yayla turizminde ilk adım olacağız hem de iş dünyası tarafından da tercih edileceğiz. Sadece Rize için değil bölgesel olarak da tercih edilen bir tesis olacağız.”

RİCOSTA HOTEL HAKKINDA ŞU BİLGİLER VERİLDİ

"Yatırım maliyeti 160 milyon lira

100 kişiye istihdam sağlayacak

2’si King, 16’sı junior süit olmak üzere toplam 138 oda

Yatak kapasitesi 300

Trabzon Havalimanı’na uzaklığı 60 kilometre

750 kişilik çok amaçlı konferans salonu

2’si VIP, biri deniz manzaralı olmak üzere 3 ana restoran

Kapalı yüzme havuzu, fitness ve SPA merkezi"

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