Rize ve Artvin için aşırı sağanak, Doğu Karadeniz için çok kuvvetli sağanak uyarısı

Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yarın günün ilk saatleri itibarıyla yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Rize'de bu akşam saatleri itibarıyla yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bu yağışların yarın günün ilk saatleri itibarıyla Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde de yerel olması öngörülüyor.

Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde ise yarın aynı saatler itibarıyla yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.