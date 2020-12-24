  • BIST 1.420
  • Altın 460,676
  • Dolar 7,6286
  • Euro 9,3120
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
SON DAKİKAİçişleri Bakanı Soylu: Yıldırım Bestler-17 Operasyonu başladı
»

Rize'de 183 yıllık tarihi konak kavgası

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, dede yadigarı, kültür varlığı tescilli 183 yıllık konak, varisçileri karşı karşıya getirdi. Açılan dava üzerine konaktan çıkarılan varisçilerden Güngör Oflu, itirazı lehine sonuçlanınca 6 ay sonra geri döndü.
Rize'de 183 yıllık tarihi konak kavgası

Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Çamlıca Mahallesi’ndeki, kültür varlığı tescilli konak,1837 yılında Hüseyin Efendi tarafından yaptırıldı. Ölümüyle birlikte 4 oğluna kalan konak bir süre sonra 2 kardeşin haklarını devretmesiyle Mustafa ve Mehmet Ofluoğlu’na geçti. 2 kardeşin ölümüyle de konağın varisleri, torunlar oldu. 1999 yılında ise bölgede yapılan tapu kadastro çalışması sırasında, konağın tapusu, Mehmet Ofluoğlu’nun torunları tarafından dedeleri adına tescillendirildi. 2002 yılında, Mustafa Ofluoğlu’nun torunları Güngör Oflu ve kardeşi Süleyman Gürkan Oflu, konakta kendilerinin de hakkı bulunduğu gerekçesiyle tapu iptal davası açtı. Böylelikle de sayıları 120'yi bulan varisler arasında 'konak' kavgası başladı.

ÇIKARILDIĞI KONAĞA 6 AY SONRA YENİDEN DÖNDÜ

Oflu kardeşlerin, yüzde 50 hissenin iadesini talep ettiği dava, 2014 yılında reddedildi. Güngör Oflu kararı, Yargıtay’a taşıdı. Konağın Osmanlı dönemindeki tapusunu da bularak, hissedar olduklarını belgeleyen Güngör Oflu, daha sonra da 17 varisten aldığı vekalet ile konağa girip, yerleşti. Bu süreç içerisinde konağın kültür varlığı tescilini de yaptıran Güngör Oflu hakkında tapu sahibi varisçiler tarafından konağa zarar verdiği gerekçesi ile ‘el atmanın önlenmesi’ davası açılarak ihtiyati tedbir kararı ile 16 Haziran 2020 tarihinde evden uzaklaştırıldı. Güngör Oflu karara itiraz etti. Yaklaşık 6 ay süren hukuk mücadelesi lehine sonuçlanan Oflu, yeniden konağa taşındı. Sayıları 120'yi bulan varisçiler arasında 'konak bizim' tartışması ise Yargıtay'a yapılan itirazla sürüyor. 

'BU KONAK OFLUOĞLU SÜLALESİNE AİTTİR'

Baba ocağına kavuşmak için bütün yasal haklarını kullanacağını belirten Güngör Oflu, "1999 yılında buraya tapu kadastro geldiğinde Mehmet Ofluoğlu torunları 'konağı bizim dedemiz yaptı’ diyerek üzerlerine geçirmişler. Bu konak Ofluoğlu sülalesine aittir. Onların iddia ettiği gibi dedeleri yaptırmadı, büyük dedemiz Hüseyin Efendi tarafından 1837 yılında yapıldı. Bu süreç içerisinde Osmanlı tapusunu da buldum, hissedar olduğumuzu da belgeledim. 2002 yılında yerel mahkemede tapu iptal davası açtık. Dava 2014 yılında reddedildi, davayı Yargıtay’a taşıdım. 17 kişiden aldığım onayla bu evde yaşıyorum, 2017 yılında da ikametimi bu eve aldım. Bu süreç içerisinde 16 Haziran’da kültür varlıklarına tescilini yaptırdığım bu konağa zarar verdiğim gerekçesi ile hakkımda ihtiyati tedbir alınarak evden çıkarıldım. 6 aydır devam eden hukuk mücadelesi sonuçlandı ve yeniden evime döndüm. Bu konak Ofluoğulu sülalesini aittir. Bu konakta herkesin hakkı var. Ofluoğlu konağını çocuklarımıza, torunlarımıza sağlam bir şekilde bırakabilmek için çabalıyorum” dedi.

'BU KONAK DEDEME KALMIŞ'

Konağın varisçilerinden Bayram Yüce Kuluhan ise, "Bu konak dedeme kalmış. Tapular çıkınca Güngör Oflu bizi mahkemeye verdi, mahkemeyi kazandık. Yargıtay’a taşıdı. Ben bu konakta doğup büyüdüm, burada bir hafta düğünüm oldu. Bu kadınsa 50 yaşından sonra buraya geldi ‘Burası benim malım mülkümdür’ diyor. Ev bizim tapular da bizim. O'na ‘Mahkeme bitene kadar, rahat rahat oturalım, kanunun kestiği parmak acımaz’ dedik, evin anahtarını ona da verdik, neticede akrabamız. Biz Ankara'ya gidince bütün kilitleri değiştirdi. Benim için uzaklaştırma kararı aldırdı, evime giremedim" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Veterinere sevgili şiddeti24 Aralık 2020 Perşembe 09:32
  • Kayseri’de kendini asan genci, polis ipi keserek kurtardı24 Aralık 2020 Perşembe 09:31
  • Köpeklerini tüfekle öldürdüğünü iddia ettiği komşusunu darbetti24 Aralık 2020 Perşembe 09:29
  • Rize'de 183 yıllık tarihi konak kavgası24 Aralık 2020 Perşembe 09:28
  • Biri 92 diğeri 82 yaşındaki çift, koronavirüsü yendi24 Aralık 2020 Perşembe 09:27
  • Dünyayı saran koronavirüs bu mahalleye giremedi24 Aralık 2020 Perşembe 09:25
  • Karapınar'da bu kez de üzerinden yol geçen 630 metre çapında obruk tespit edildi24 Aralık 2020 Perşembe 09:21
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Aralık 2020 Perşembe 09:18
  • Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı24 Aralık 2020 Perşembe 09:12
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların tamir ve ayar ücretlerini belirledi24 Aralık 2020 Perşembe 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti