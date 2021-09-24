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Rize'de akıllara durgunluk veren olay: 8 yaşındaki kız çocuğuna silah verdi

Rize'de akıllara durgunluk veren olay: 8 yaşındaki kız çocuğuna silah verdi
Rize'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Rize'de kaydedildi. Mustafa A., evin bahçesinde Şevval isimli yeğeninin eline silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı. Küçük kız, Mustafa A.'ya doğru ateş etti. Tabancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi yaralamadı. Kızın tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kızın "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi. Çocuktan sonra kendisi de ateş eden adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip, sosyal medya hesabında yayınladı.

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