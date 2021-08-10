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Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
10 Ağustos 2021 Salı 10:00
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.