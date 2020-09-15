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Rize'de kamulaştırma bedellerinin yükseltilmesi isteği

RİZE'de yapımı süren bulvar projesi kapsamında 'acele kamulaştırma' ile binaları için yıkım kararı alınanlar, kamulaştırma bedellerinin düşük olduğunu belirterek kendilerine yardımcı olunmasını istedi.
Rize'de kamulaştırma bedellerinin yükseltilmesi isteği

Rize'de Atmeydanı Mahallesi ile merkez arasında yapımı süren bulvar projesi için bazı binalar 'acele kamulaştırma' kararı ile kaldırılması planlandı. Binalarına düşük kamulaştırma bedeli verildiğini öne süren bölge halkından bazı kişiler, kendilerine yardım edilmesini istedi. Pazar Sokak üzerindeki 24 haneli Gazi Apartmanı'nda yaşayan Cemal Erdem, 640 metrekare alanda yer alan binanın yol için 19,77 metrekaresi gerektiği ve bundan dolayı binanın kamulaştırıldığını söyledi. Erdem, “Bize daire başı 100 ile 140 bin lira arasında ödeme yaptılar. Bu fiyatlara nasıl alacağız. Bize yardımcı olsunlar " dedi. İlyas Kart da, "Bize verdikleri para ile biz nasıl bir daire alalım. 110 bin lira veriyorlar" diye konuştu. Şafak Küçükoğlu (68) ise “Nereye gidip sığınalım. Ben hastayım nereye gideyim?" diye sordu. 

BELEDİYE RAYİÇ BEDELLERİ ESAS ALINIYOR

Rize'de bulvar projesi için Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırma çalışması yürütülüyor. Karayolları yetkilileri, kamulaştırma bedellerinin bilirkişilerce belediye emlak rayiç bedelleri kriter alınarak tespit edildiğini belirtti.

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