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Rize’de sağanak etkili oldu

Rize'de, etkili olan sağanak nedeniyle Gündoğdu Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katını su bastı.
Rize’de sağanak etkili oldu

YOLDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen heyelan  nedeniyle 1 otomobilin kısmen toprağa gömüldüğü Veliköy yolunda, belediye ekiplerinin, iş makineleriyle yol açma ve temizleme çalışması başlattığı belirtildi.

MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde, evlerine yakın noktada meydana gelen heyelanda mahsur kalan aynı aileden 6 kişi de, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yağışın etkisini azalttığı kent genelinde sağanak ve beraberinde oluşan küçük çaplı heyelanlarda can kaybı yaşanmadığı da bildirildi.

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