Rize’de sağanak etkili oldu

YOLDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 1 otomobilin kısmen toprağa gömüldüğü Veliköy yolunda, belediye ekiplerinin, iş makineleriyle yol açma ve temizleme çalışması başlattığı belirtildi.
MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI
Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde, evlerine yakın noktada meydana gelen heyelanda mahsur kalan aynı aileden 6 kişi de, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Yağışın etkisini azalttığı kent genelinde sağanak ve beraberinde oluşan küçük çaplı heyelanlarda can kaybı yaşanmadığı da bildirildi.
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