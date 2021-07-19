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Rize'de selde kaybolan 2 kişi için helikopter destekli arama

Rize'de, 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan Hasan Arıcı ve Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları sürdürülüyor. Dalgıçların dere yatağında yaptığı aramaya askeri helikopterlerle de havadan destek veriliyor. 
Rize'de selde kaybolan 2 kişi için helikopter destekli arama

Rize’de çarşamba günü meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketinde Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı’yı arama çalışmaları sürüyor.

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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 2 bin 837 personelin görevlendirildiği kentte, kaybolan 2 kişi için dere yatakları taranıyor. Arama çalışmalarına 77’si dalgıç olmak üzere 305 personel katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 1 sahil güvenlik gemisi, 30 gemi personeli, AFAD ve jandarmaya ait 4 köpekli arama timiyle de arama çalışmalarına destek veriliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 helikopterle de havadan dere yatakları taranıyor. Güneysu ve Salarha derelerinde yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta aramalara devam ediliyor. 
Ahmet Mercan ise “O gece çok büyük felaket oldu. 2 kaybımız var inşallah çabuk bulunurlar. Ekipler dere boyunda arıyorlar. Deredeki bu duvarlar yapılmasaydı bizim köyümüz tamamen giderdi” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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