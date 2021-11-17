Rize’de zincirleme kaza: 1 yaralı

RİZE’nin Pazar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü Yılmaz Gençdoğan, ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu, Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan Rıdvan Mutlu yönetimindeki 61 EZ 130 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Recep Ali Özhabipoğlu idaresindeki 53 HK 572 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil savrulurken, kamyonet de kavşaktaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Arkadan gelen Yılmaz Gençdoğan'ın kullanduğu 53 ABN 917 plakalı motosiklet de kaza yapan otomobile çarptı.

Kaza ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.