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Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Temmuz Çarşamba günü merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6'sının cesedine ulaşıldığı anımsatıldı.

Kayıp olarak bildirilen, merkeze bağlı Muradiye beldesinden Batuhan Delihasan (38) ile Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünden Hasan Arıcı'nın (62) bulunması için iki noktada 119'u dalgıç olmak üzere toplam 328 kurtarma personeli ve 54 araçla çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının da helikopter, insanlı keşif uçağı, gemi ile kadavra ve iz takip köpekleriyle destek verdiği bildirildi.

Açıklamada, Rize'deki sel ve heyelan sonrası, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında sahada 2 bin 837 personel, 705 araç görevlendirildiği kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1217 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, bunun sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildiği belirtildi.

İlgili bakanlıklarca afetin yaralarının sarılması için maddi kaynakların hızla aktarıldığı vurgulanan açıklamada, afete müdahale ve hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere kente Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 1 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 12 milyon ve AFAD Başkanlığınca 5 milyon lira olmak üzere toplam 18 milyon lira gönderildiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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