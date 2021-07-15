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Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 5'e yükseldi

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 5'e yükseldi.
Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 5'e yükseldi

Dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu yamaçtan kayan toprağın bir kısmını yıktığı ahşap evde bulunan ve haber alınamayan 3 kişinin cesetleri çıkarıldı.

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Buna göre afette yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan dün akşam saatlerinden itibaren kayıp oldukları bildirilen Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkartılmış, kayıp ihbarında bulunulan Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık'ın cesedi ise bu sabah evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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