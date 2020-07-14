  • BIST 118.399
  • Altın 397,205
  • Dolar 6,8579
  • Euro 7,7786
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Rize'deki selde iki kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz de müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Rize'deki selde iki kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı.

AFAD ekipleri Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı.

100'ün üzerinde araç selden hasar gördü
Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.

Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

Selden yaralı olarak kurtarılan bir kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tüysüz'ün dün gece geç saatlerde yaralı olarak çıkarıldığı Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yapılan ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını hatırlattı.

Yaralıya hastanede her türlü müdahalenin yapıldığına belirten Tepe, "Olay yerinde kalbi durmuş ve ekiplerimizi ilk müdahalenin ardından kalbini çalıştırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaralı olarak hastaneye getirilen 82 yaşındaki teyzemiz hayatını kaybetti." dedi.

Havva Tüysüz'ün ölümüyle selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar14 Temmuz 2020 Salı 08:55
  • Oltu’da binlerce dönüm arazi sular altında kaldı14 Temmuz 2020 Salı 07:59
  • Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı14 Temmuz 2020 Salı 07:59
  • Tokat'ta 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi14 Temmuz 2020 Salı 07:58
  • Evi yanan aile destek bekliyor14 Temmuz 2020 Salı 07:56
  • Serinlemek için girdiği Köprüçayı Irmağı'nda boğuldu14 Temmuz 2020 Salı 07:55
  • İzmirliler koronavirüsü unuttu14 Temmuz 2020 Salı 07:54
  • İzmir'de makilik alanda yangın14 Temmuz 2020 Salı 07:54
  • Bakan Soylu, afetin yaşandığı Çayeli'nde inceleme yaptı14 Temmuz 2020 Salı 07:53
  • Kırıkkale'de, şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı14 Temmuz 2020 Salı 07:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti