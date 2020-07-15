  • BIST 117.741
  • Altın 400,184
  • Dolar 6,8518
  • Euro 7,8385
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 28 °C
»

Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve tahliye çalışmaları sürüyor

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından ekiplerce 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi.
Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve tahliye çalışmaları sürüyor

Rize'de iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından kurumlar tarafından başlatılan hasar tespitinin yanı sıra Karayolları, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince yol açma çalışmaları devam ediyor. 

Yetkililerden alınan bilgiye göre, şiddetli yağışa bağlı afet nedeniyle 3 ev yıkıldı, çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

AFAD tarafından Çayeli ve İkizdere ilçelerinde 5 ayrı ekiple hasar tespit çalışması sürdürülüyor. Ulaşıma açılan köylerdeki çalışmalara ise bugün başlanacak.

UMKE, AFAD, AKUT ve JAK ekipleri tarafından Çayeli'nin Madenli beldesi ve köylerinde, afetin yaşandığı 13 Temmuz'dan bu yana toplam 125 kişi, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Ağaran Şelalesi bölgesinde konakladıkları otellerde mahsur kalan yaklaşık 50 kişinin tahliyesi için yol açma çalışmaları devam ediyor. Oteller bölgesine ulaşımı sağlayan yolda üç ayrı noktada çökme yaşanması ve toprağın kaygan olması nedeniyle ekiplerin güçlükle ilerlediği öğrenildi.

Rize Arama Kurtarma ekipleri, araçla ulaşım sağlanamayan Ağaran Şelalesi bölgesine yürüyerek bir miktar gıda ve ilaç ulaştırdı.

Kızılay ekipleri de bölgede 5 araçla gıda ve su ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler dün gece itibarıyla bölgede 2 bin koli su, 250 koli kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

DSİ, İkizdere, Madenli, Şairler ve Aşıklar derelerinde yaşanabilecek yeni su taşkınlarını önlemek için tahkimat çalışmalarına devam ediyor. Rize Belediyesi ve ilgili belediye ekipleri de destek sağlıyor.

Bölgede halen Yeşilırmak, Abdullahhoca, Düzgeçit, Yamaç, Ortaköy, Güzeltepe köyü ve Ağaran Şelalesi yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları ekipleri, sel ve heyelan yaşanan noktalarda 32 iş makinesiyle ulaşımın yeniden sağlanması için çalışıyor. İl Özel İdaresine ait 17 ekip de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan, Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, selde yaralanan 1 çocuğun tedavisinin sürdüğünü, diğer yaralıların ise taburcu edildiğini bildirdi.

Etkisi azalan yağmur, bölgede aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da balıkçılar 90 gün sonra 'vira bismillah' diyerek göle ağlarını bıraktı15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:28
  • Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve tahliye çalışmaları sürüyor15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:26
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 15 Temmuz açıklaması15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:26
  • BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran 15 Temmuz mesajı; Milletimizin Yanındayız15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:54
  • Darbeye direnen kahramanlar mermilerin üzerine yürüdü15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:46
  • Türkiye ve dünya gündemi15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:46
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Yıldırım-1 Cudi operasyonu' vurgusu15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:15
  • Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:12
  • Türkiye Motosiklet Federasyonundan 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti