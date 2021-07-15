Rize'den acı haber! Ölü ve kayıp sayısı arttı

Rize'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2'ye, kayıp sayısı ise 6'ya yükseldi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Son dakika haberi: Rize’de sel felaketi 2 ölü, 6 kişi kayıp... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakanlar bölgede

ÖLÜ SAYISI 2’YE, KAYIP SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2’ye, kayıp sayısı ise 6’ya yükseldi. Muradiye beldesinde çöken evin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, aynı enkazda 2 kişi ise aranıyor. Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise selde kaybolan 1 kişi aranıyor.

Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyünde bu sabah selde kaybolan Adem Yanık’ın cansız bedenine ulaşıldı. Güneysu ilçesinde ise çöken bir evin enkazında kalan 3 kişiye daha ulaşılamadığı ortaya çıktı.

Kentte sel afetinde şuana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu, 4 kişi yaralı kurtarıldı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR

Rize'de sel ve heyelanlarda mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Rize'nin yanı sıra Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri ile AKUT ve İDAK ekipleri mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye etti. Vatandaşlar yakınlarının yanına ve misafirhanelere yerleştiriliyor.

Son dakika haberi: Rize’de sel felaketi 2 ölü, 6 kişi kayıp... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakanlar bölgede



’DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN’ ÇAĞRISI

Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.



Son dakika haberi: Rize’de sel felaketi 2 ölü, 6 kişi kayıp... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakanlar bölgede

GÜNEYSU'DA SEL VE HEYELAN

Rize'nin Güneysu ilçesinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Sel ve heyelan nedeniyle ilçe merkezinde iki caddede yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak birikintisi oluştu. Gece geç saatlerden itibaren çevre illerden ve Rize'den gelen ekipler ilçe merkezinde temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Rize’de sel felaketi 2 ölü, 6 kişi kayıp... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakanlar bölgede

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldiğini, merkeze elektrik verilemediğini söyledi.

BAKANLAR BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Soylu, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile sel ve heyelandan etkilenen Rize'ye geldi.

İlk önce AFAD Kriz Merkezi'nde brifing alan bakanlar, daha sonra Güneysu ilçesi ile merkeze bağlı Muradiye beldesinde inceleme yaptı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten bakanlar, sel ve heyelandan zarar gören bölgelerde çalışma yapan ekiplerden de bilgi aldı.

Bakanlar, Muradiye beldesi Orta Mahalle'de bulunan ve heyelan nedeniyle yıkılan binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili de yetkililerle görüştü.



Son dakika haberi: Rize’de sel felaketi 2 ölü, 6 kişi kayıp... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakanlar bölgede

BAKAN SOYLU İLK İNCELEMELERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Soylu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Rize'ye hem de Türkiye'ye geçmiş olsun dileyerek, geçen yıl aynı dönemde de bölgede benzer hadisenin yaşandığını söyledi.

Meteorolojinin tespitlerine göre bölgede, saat 15.00 ve 16.00'dan itibaren yoğun bir yağış gerçekleştiğini belirten Soylu, 7 saat içerisinde metrekareye 220 kilogram yağış düştüğünü dile getirdi.

Yağışın Çayeli, Kalkandere, Güneysu ilçeleri ile merkeze bağlı Muradiye beldesinde, özellikle de Güneysu ve Muradiye'de etkili olduğunu ifade eden Soylu, "Şu anda ulaşılamamış ve mahsur kalmış vatandaşımız, şu andaki bilgimize göre yok. Köylerinde mahsur kalmış vatandaştan bahsediyorum. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlısı şu anda kapalı durumda. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Güneysu ilçesi ile bir köyde elektrik kesintisi olduğunu, bölgede su konusunda bir sorun bulunmadığını aktaran Soylu, tedbirlerin alınmasının ardından elektrik olmayan bölgelere enerji verileceğini söyledi.



Son dakika haberi: Rize’de sel felaketi 2 ölü, 6 kişi kayıp... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakanlar bölgede

"İNŞALLAH ONLARA CANLI BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLME UMUDUMUZ VAR"

Muradiye beldesindeki bir evin yıkılmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Muradiye beldesinde, biraz önce enkazda bulunduğumuz alanda 3 vatandaşımızın olduğu değerlendiriliyordu. Bir vatandaşımıza ulaştık, 75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İki vatandaşımızın evin önünde oldukları, yukarıdan kopup gelen heyelanla birlikte evi de aşağıya aldığı, evle arabanın arasına sıkıştığı konusunda bir değerlendirmesi var arkadaşlarımızın. Arama kurtarma ekiplerimiz orada çalışıyorlar. İnşallah onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var, Cenab-ı Allah nasip ederse."

Soylu, "Bir vatandaşımızın da Güneysu'da kaybolduğu değerlendirmesi var ama bu konuda ne arama kurtarmacı arkadaşlarımız ne biz ne de valiliğimiz tam emin değiliz. Onun için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sabahleyin, şu anda yoldalar, sahil güvenlik ekiplerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar. Helikopterlerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Toplam 4 vatandaşımız, bir vatandaşımıza ulaştık, maalesef rahmet-i rahmana kavuştu. Diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var. Onunla ilgili de arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Son dakika haberi: Rize’de sel felaketi 2 ölü, 6 kişi kayıp... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakanlar bölgede

AFAD'TAN 5 MİLYON LİRALIK KAYNAK GÖNDERİLECEK

Sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını kaydeden Soylu, "Güneysu'da gece haliyle gördüğümüz 20'ye yakın esnafın da hasar aldığını gördük. Diğer yerlerde hasar alan esnaflar, evler bütün bunlarla ilgili ilk etapta 5 milyonluk bir kaynak arkadaşlarımız AFAD'tan gönderecekler. Ardından hasar tespit çalışmalarıyla birlikte elbette ki yollarda nelerimiz var, diğer kapanan yollarda nelerimiz var, bunlarla ilgili de çalışmalar tespit edildikten sonra hemen bu adım atılacak." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, sabah saatlerinde yeni bir değerlendirme daha yapacaklarını ve alınacak tedbirleri belirleyeceklerini söyledi.

Bölgede daha önce alınan tedbirleri de anımsatan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyada alınan tedbirler sayesinde, hem derelerin ıslah edilmesi hem kanala alınması konusunda atılan adımlar bu taşmaların daha büyük hasarlar oluşturmasına bir engel teşkil etti ama elbette ki coğrafyanın bize birtakım sorumluluklar yüklediği de apaçık ortada. Onun için daha tedbirli bir şekilde bu coğrafyadaki yapılanmaları ortaya koymak bizim temel sorumluluğumuzdur. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşımızın yalnız olmadığını, emirlerine amade olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum."

Son dakika haberi: Rize’de sel felaketi 2 ölü, 6 kişi kayıp... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakanlar bölgede

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Rize Valiliği'nden yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şiddetini arttıran yağışlar sonucunda merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği belirtildi. Her geçen saat sel ve toprak kayması ile ilgili birçok yerleşim yerine ulaşımın sağlanamaması yönünde gelen bilgiler, endişeyi da artırdı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çayeli Büyükköy Beldesi'ne bağlı Çaycılar, Gümüştaş, Demirciler, Çavuşlu ve Orta Mahallede birçok noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahallelere ulaşım sağlanamıyor. 6 ayrı bölgeden toplam 38 kişinin konutlarında mahsur kaldıklarını ifade eden bilgiler ulaşmıştır. Yıkılan bina bilgisi yoktur. Çayeli Madenli Beldesinde belde merkezi dahil olmak üzere ana yollarda kesintiler olmuştur. Yine bu bölgedeki civar köylerde de birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Güneysu İlçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana gelmiştir. Ayrıca Kıbledağı Çamlıca Köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı Köyleri grup yolu kapalı durumdadır. Tepebaşı Köyünden 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi alınmıştır."

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada "Erzurum AFAD, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Selamet, Kiremit, Ortaköy Tepebaşı ve Güneysu Merkez Mahallelerin birçok noktasında mahsur kalan ailelere ait bilgiler mevcuttur. Rize Merkez ve Salarha Vadilerindeki birçok köyden konutlarında mahsur kalan ailelere ait bilgiler ulaşmıştır. Bu bölgedeki köylerde de ulaşım açısından ciddi sorunlar mevcuttur. İl Afet ve Acil Durum Merkezinde İl Koordinasyon Kurulu Valimiz Başkanlığında bütün üyelerin katılımı ile tam faal halde çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli kanallardan gelen ihbarlar anlık olarak ilgili gruplara bildirilerek sahada çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir ifadelerine yer verildi.

Meteorolojik verilere göre son 24 saat içerisinde Güneysu'ya metrekareye 219 kilogram, Çayeli'ne 214, Andon bölgesinde ise 147 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Son dakika haberi: Rize’de sel felaketi 2 ölü, 6 kişi kayıp... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakanlar bölgede

5 KATLI BİNA HASAR GÖRDÜ, 10 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Çayeli ilçesi Madenli Beldesinde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı.

HASTA KOCASINI SIRTINDA TAŞIYARAK EVDEN ÇIKARDI

Ev sahibi Fatma Sağkol "Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim. Eşim hasta, aldım onu sırtıma, hemen evden çıktım." dedi.

Rukiye Sağkol ise "Namazımı kıldım, evde oturuyordum, büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum, evden çıkabildiğim kadar hızlı çıktım." diye konuştu.

Çayeli ilçesi İncesırt köyünde yamaçtan kopan heyelan Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı apartmana vurdu. Apartmanın bodrum katında bulunan ahırdaki hamile bir inek ve keçi telef oldu. Apartmanda yaşayan hasta ve yaşlıların olduğu yaklaşık 10 kişi olayın hemen ardından yan tarafta bulunan İncesırt Sağlık Ocağı'na sığındı.

METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE KUVVETLİ YAĞIŞ UAYARISI

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Son dakika haberi: Rize’de sel felaketi 2 ölü, 6 kişi kayıp... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakanlar bölgede

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize ili genelinde bugün aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Rize'nin Çayeli ilçesi bakır istasyonunda metrekareye 190, Çayeli ilçesinde metrekareye 148, Güneysu ilçesinde metrekareye 207 kilogram yağış düştüğü bilgisinin alındığı belirtilen açıklamada, Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu 30'a yakın ihbarın alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rize ili Muradiye Beldesi, Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin olduğu bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir. Tedbir amacıyla bugün gündüz saatlerinde Erzurum ilinden görevlendirilen arama kurtarma personeli bölgede çalışmalara başlamış olup Trabzon ilinde bekletilen Samsun ekibi de Rize ilinde çalışmalara katılmıştır. Taşkın nedeniyle yolu kapanan Güneysu ilçesine bağlantı yolundan ulaşım sağlanmaktadır.

Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Tokat il AFAD'dan da bir ekip tedbir amacıyla Trabzon'a sevk edilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."