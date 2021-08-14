Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Pazar ilçesinde etkili sağanak nedeniyle tıkanan mazgallar, su baskınlarına neden oldu. Merkez Mahallesi'nin Çarşıbaşı mevkisinde bazı binaların zemin ve bordum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı.
Pazar-Hemşin karayolunun bazı noktalarında heyelanlar meydana geldi.
Öte yandan, ilçeye bağlı Yukarı Soğuksu Mahallesi'nde mezarlıkların bulunduğu bölgede de kayma yaşandı.
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