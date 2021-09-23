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Rizespor Başkanından Okan Buruk açıklaması

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da başkan Tahir Kıran'dan Okan Buruk açıklaması geldi.
Rizespor Başkanından Okan Buruk açıklaması

Çaykur Rizespor ’da teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından arayışlar sürüyor.

Yeşil-mavili taraftarların büyük çoğunluğu teknik direktör Okan Buruk’u yeniden takımın başında görmek istiyor.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, taraftarların bu istekleri karşısında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kıran, “Sevgili taraftarlarımız sizin görüşleriniz tabii ki bizim için çok önemli lakin Sayın Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor” dedi.

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