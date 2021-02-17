Rizespor, MKE Ankaragücü'ne hazırlanıyor

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma, koşu, dar alanda pas, şut ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Ligde 5 haftadır galibiyete hasret olan Çaykur Rizespor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçıyla 3 puan hasretine son vermek istiyor. Son olarak kendi sahasında Gaziantep FK Kulübü'nü 3-0’lık sonuçla mağlup eden yeşil mavililer, oynadığı Başakşehir FK, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurum maçlarından sadece 2 puan toplayabildi.
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