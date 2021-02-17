  • BIST 1.541
  • Altın 397,575
  • Dolar 6,9858
  • Euro 8,4113
  • Ankara -10 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir -1 °C
  • Konya -9 °C
»

Rizespor, MKE Ankaragücü'ne hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 26'ncı haftasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Rizespor, MKE Ankaragücü'ne hazırlanıyor

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma, koşu, dar alanda pas, şut ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Ligde 5 haftadır galibiyete hasret olan Çaykur Rizespor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçıyla 3 puan hasretine son vermek istiyor. Son olarak kendi sahasında Gaziantep FK Kulübü'nü 3-0’lık sonuçla mağlup eden yeşil mavililer, oynadığı Başakşehir FK,  Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurum maçlarından sadece 2 puan toplayabildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü17 Şubat 2021 Çarşamba 14:08
  • Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü17 Şubat 2021 Çarşamba 13:26
  • Boks Milli Takımı'nın hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayla tarihe geçmek17 Şubat 2021 Çarşamba 13:25
  • UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor17 Şubat 2021 Çarşamba 13:22
  • Kayak yarışmaları öncesinde özel hava tahmini yapılacak17 Şubat 2021 Çarşamba 13:22
  • Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında rövanş peşinde17 Şubat 2021 Çarşamba 13:21
  • Milli judocular İsrail'de tatamiye çıkacak17 Şubat 2021 Çarşamba 13:21
  • Antalyaspor 'yenilmezlik fitili'ni genç oyuncularıyla ateşledi17 Şubat 2021 Çarşamba 10:27
  • Avustralya Açık'ta Muchova ve Brady yarı finalde17 Şubat 2021 Çarşamba 10:26
  • Liverpool'da Ozan Kabak 'maçın adamı' seçildi17 Şubat 2021 Çarşamba 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti