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Rize'yi istila eden uğur böceklerinin sırrı ortaya çıktı

Ziraat Mühendisi Sonay Bilgili, "Bu böceği gördüğümüz zaman sevinmemiz gerekiyor. Çünkü uğur böceklerinin varlığı, doğal ortamın dengelendiğini ve ekosistemin düzene girdiğini gösterir" dedi.
Rize'yi istila eden uğur böceklerinin sırrı ortaya çıktı

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Sırt, Kavak, Yukarı Çamlıca Mahalleleri ile Dikkaya, Behice ve Topluca köylerine uğur böcekleri dadandı. Toplu bir şekilde uğur böceklerini ilk gördüklerinde şaşıran mahalle sakinleri, zamanla daha da çoğalmaları karşısında tedirgin olmaya başladılar. Evlerin, açık camlarından odalara kadar dağılan böcekler hakkında Rize İl Tarım Müdürlüğü yapılan şikayetler üzerine harekete geçti. Sırt Mahallesi’nde inceleme yapan uzmanlar, Asya türü uğur böceklerinin zararlı olmadığını tespit ettiler.

‘UĞUR BÖCEĞİ GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN SEVİNİN’

Rize Tarım İl Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Sonay Bilgili, bölgede görülen böceklerin Asya uğur böceği olduğunu ve türün faydalı böcek grubu içerisinde yer aldığını söyledi.

Bilgili, "Bu böceğin diğer uğur böceklerinden farkı baş kısmındaki M veya W şeklindeki işarettir. Ayrıca diğer uğur böceklerinin üzerinde 7 siyah nokta varken bu böcek de 15 ile 21 arasında siyah nokta var. Biraz sürü halinde yaşayıp istilacı bir böcek olduğundan vatandaşlar tedirgin olabiliyorlar. Aslında tedirgin olacak hiçbir şey yok. Bunlar faydalı böcek grubundandır. Kendinden küçük olan böcekleri yerler. İnsanlara hiçbir zararı yoktur, ev içinde üreyemezler, yiyeceklere dokunmazlar, ahşaba zarar vermezler. Bu böceği aslında tarlalarımız da veya evlerimizde gördüğümüz zaman mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü bu böceklerin varlığı, doğal ortamın dengelendiğini ve ekosistemin düzene girdiğini anlatıyor. Bu böcekler Asya'da, Amerika'da, Gürcistan’da doğaya salınıyor. Bu şekilde, kullanılan kimyasalların etkisinin azaltılması ve doğal dengenin yerine oturması amaçlanıyor. Bahçelerinizde bu böcekleri gördüğünüzde tedirgin olmak yerine sevinmelisiniz” dedi.

‘ENDİŞEMİZ SONA ERDİ’

Sırt Mahallesi Muhtarı Yalçın Şahin de “Mahallemizde son dönemlerde uğur böceği yoğunluğu yaşadık. Ne olduğunu bilmediğimiz için tedirgin olduk. Tarım Müdürlüğü’nden gelen yetkililer, bu böceklerin faydalı olduğunu ve doğada dengenin sağlandığının işareti olduğunu söylediler. Bu da bizi çok mutlu etti” diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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