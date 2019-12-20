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Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin kazanacağından eminim

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbiyi değerlendiren Roberto Carlos, sarı-lacivertlilerin taraftar desteğiyle 3 puanı alacağını söyledi.
Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin kazanacağından eminim

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Carlos, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı epey ilginç geçecek bence. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe’deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ancak bu kez güçlü ve form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar. Ancak ne olursa olsun Evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe’nin bu maçı kazanacağından Eminim. Ve muhtemelen ligi de kazanacaklar" dedi.

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